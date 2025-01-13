賴總統16日邀韓國瑜喝咖啡 藍委：溝通訪美行程

總統賴清德日前表示將邀請川普就職慶賀團團長、立法院長韓國瑜啟程訪美前到總統府喝咖啡。慶賀團成員、國民黨立委李彥秀今天指出，已收到總統府通知，16日上午前往總統府與賴總統會面，相信會在輕鬆愉快的氣氛下，溝通訪美行程及台美外交工作。

賴總統邀請韓國瑜代表國家擔任美國候任總統川普就職典禮慶賀團團長，並表示會在訪美啟程之際邀韓國瑜到總統府喝咖啡。

慶賀團成員、國民黨立委李彥秀今天受訪表示，的確透過立法院系統的通訊群組收到總統府通知，代表團成員16日上午前往總統府與賴總統會面。作為代表團成員，她也會隨同韓國瑜一同前往。

李彥秀指出，總統召見代表團的目的，主要還是為了赴美參加川普就職典禮，以及華府的拜會行程，賴總統除慰勉代表團的辛勞，也對此次出訪行程溝通與交付任務。

李彥秀表示，代表團的成員都是立委，與賴總統會面的過程中，難免會觸及立法院的話題；但是，應該不會是當天「喝咖啡」的主軸，立法院是合議制，以黨團運作為核心，代表團成員也不是黨團幹部，相信賴總統非常清楚這一點。

李彥秀指出，16日的會面，應該會在輕鬆愉快的氣氛下，溝通此次訪美行程，以及未來台美國會外交與民間交流工作。

李彥秀表示，相信16日的會面，賴總統最大目的也是希望營造更好的溝通與對話氣氛，如果賴總統真心希望和緩朝野緊張衝突。賴總統作為民進黨主席，可以啟動「政黨領袖高峰會」，與各黨主席直接進行朝野對話；作為國家元首，賴總統可以啟動「國是會議」，針對台灣面臨的處境與挑戰，虛心向人民請益。