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民團提修法縮減城鄉差距 婦女保障名額改性別比例原則

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委范雲（前排中）、吳思瑤（前排右二）、黃捷（前排右一）今天與民團舉行記者會，希望將地方制度法草案修法提高婦女保障名額。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委范雲（前排中）、吳思瑤（前排右二）、黃捷（前排右一）今天與民團舉行記者會，希望將地方制度法草案修法提高婦女保障名額。記者潘俊宏／攝影

立法院內政委員會、司法法制委員今天聯席審查「地方制度法」修正草案，多個婦女團體同聲疾呼把「四分之一婦女保障名額」修改為「三分之一性別比例原則」，同時呼籲內政部盡快提出相應修法版本，拓展基層女性參政機會、縮減城鄉差距，以邁向政治參與50比50的性別均勢。

婦女新知基金會上午在立法院舉行「地方制度法修法，女性參政不落下」記者會，包括婦女救援基金會、彭婉如文教基金會、台灣女人連線、台灣婦女團體全國聯合會，還有民進黨立委范雲、黃捷、吳思瑤都出席響應。

民團表示，台灣女性參政在數據上成果亮眼，但是背後暗藏根深蒂固的性別不平等，越往地方基層的選舉女性比例越低，例如2022年九合一大選結束，直轄市議員女性比例為39.79%、縣市議員為36.02%、鄉鎮市區民代表卻僅為26.15%，整體趨勢多年來都沒有改變，顯見要推進地方參政的性別平等，地方選舉制度明顯還有改革空間。

民團指出，縣市議員選舉、鄉鎮市民代表選舉都有「零女性選區」的現象，而「零女性議會」則發生在鄉鎮市民代表會，2022年全國135個地方議員選區當中，其中40個選區連1名女性議員都沒有，大約占比30%，如果把原住民選區分開計算，平地原住民「零女性選區」占比達到38%，山地原住民「零女性選區」更是高達42%。

民團再指，鄉鎮市區層級的女性代表比例更低，全國681個鄉鎮市民代表選區當中，仍然有318個選區沒有任何女性當選，整體比例高達47%，另外在「零女性議會」方面，全國204個鄉鎮市區民代表會當中，至今仍有6個代表會連1名女性代表都沒有，大約占比3%。

民團說明，地方制度法第33條的保障名額規定，雖然名為「四分之一」婦女保障名額，但是僅適用於縣市議員、鄉鎮市民代等，超過4人以上的較大選區，以及「應當選人數」在3人以下的較小選區，完全不適用保障名額規定，導致零女性選區、零女性議會幾乎發生在人口數少的鄉鎮。

民團認為，現行的四分之一婦女保障名額，無力促成50比50性別均勢的目標，顯見其促進女性參政的效用已經飽和，急需進行下一步改革，立法院應該修法把「四分之一婦女保障名額」修正為「三分之一性別比例原則」，同時呼籲內政部提出相對應修正草案。

性別 議員

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