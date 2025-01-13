排審「地方制度法」草案 綠委攜民團呼籲提高婦女保障名額

今天立法院內政委員會排審《地方制度法》草案，民進黨立委范雲、吳思瑤、黃捷也攜手婦女團體舉行記者會，呼籲將33條「4分之1婦女保障名額」修改為「3分之1性別比例原則」，拓展基層女性參政機會，縮減女性參政城鄉差距。

范雲表示台灣女性參政在數據上雖然成果亮眼，但是數據背後仍有根深蒂固的性別不平等，最明顯的現象就是越往地方基層選舉，女性參選即當選的比例越低，同時從性別比例看不到城鄉差距，甚至有些縣市議員、鄉鎮市民代表選舉沒有女性選區及沒有女性議會的現象，再者，根據《地方制度法》第33條有4分之1婦女保障名額，「應當選人數」3人以下的小選區，則完全不適用保障名額規定，所以4分之1婦女保障名額僅有保底作用，無力促成性別均勢的目標。