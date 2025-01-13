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提案陸配4年得入籍被綠鎖定 游顥：平等不應兩套標準

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委游顥日前提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修正案，主張陸配應比照外配取得身分證規定，從6年改為4年，預計明天進到立法院程序委員會列案。游顥表示，民進黨口中高喊平等，說一套做一套，為何陸配比外配嚴苛。圖／游顥辦公室提供
國民黨立委游顥日前提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修正案，主張陸配應比照外配取得身分證規定，從6年改為4年，預計明天進到立法院程序委員會列案。游顥表示，民進黨口中高喊平等，說一套做一套，為何陸配比外配嚴苛。圖／游顥辦公室提供

國民黨立委游顥日前提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修正案，主張陸配應比照外配取得身分證規定，從6年改為4年，預計明天進到立法院程序委員會列案，該案遭綠營鎖定。游顥表示，民進黨口中高喊平等，說一套做一套，為何陸配比外配嚴苛。

國民黨立委許宇甄於2024年3月曾提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例第17條條文修正草案」，主張外籍配偶依「入出國及移民法」規定，最快4年就能取得身分證，但民進黨於去年3月19日的院會提出復議後，暫緩處理。

游顥近日也提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例第17條條文修正草案」，提案說明指出，109年6月通過「公民與政治權利國際公約」執行情形，其「簽約國根據公約第40條提交第三次國家報告」第239點，述明「陸配來台取得身分證年限調整為與外配一致，尚待立法院完成立法程序」，與憲法保障人民之身分權，具高度密切性。

提案說明提到，無論非我國國籍配偶來自何國家、何地區、甚或何處，其婚姻對象均為我國國民，婚姻關係存續所面臨之適應、挑戰及相關社會需求，未因配偶原國籍不同而具歧異。況乎，同為非我國國籍配偶，取得身分制度如雙標，將顯失公允，有損國格。

提案說明指出，現行陸配及外配取得我國身分證之法源依據，分別規範於「台灣地區與大陸地區人民關係條例」與「入出國及移民法」，外配依「入出國及移民法」轄管，最快4年可取得身分證，陸配依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」轄管，最快6年可取得身分證。然而，均非我國國籍者，卻因國籍致使身分適用之相關權利義務規定不平等、不平權，於取得身分證年限之爭議待遇，顯為歧視。

然而，該案尚未進到程委會列案，就已遭綠營鎖定，並打算提出對案因應，增訂中配入籍須宣誓放棄中國公民身分並效忠台灣等。游顥表示，此案在前總統馬英九執政時期就已經被提出來討論，當時民進黨就在擋，民進黨口中高喊平等，說一套做一套，外籍配偶來台的待遇都應該平等。

游顥質疑，外配是4年就可以取得身分證，為何陸配就要特別嚴苛，要6年才能取得身分證呢？應該要討論平等對待，這才是台灣民主該展現的樣貌。

身分證 關係 陸配

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