被罷免又被批舔共 立委黃健豪、廖偉翔：該過的法案就要過

對於被親綠團體列為罷免對象又被批舔共，台中市國民黨立委黃健豪、廖偉翔上午都說，對於反對者的聲音，會聆聽跟尊重，不會影響問題的進度和節奏。

黃健豪、廖偉翔上午邀請交通部長陳世凱說明台中市捷運綠線的進度。黃健豪說，就像今天辦的考察一樣，他身為立委，會以現階段該做的建設為主，在立委的本分上把該做的工作做好，不要受到政治風波的影響，也正是做一天和尚敲一天鐘，把該做的事情做好就可以了。

他說，他從政以來，一直都是以台灣為主，且對民眾有利的事情來做他該做的事情，各項預算或者是法案的爭取都是為了選區的建設，沒有舔共不舔共的問題。當然，每個人都有每個人不同的政治立場，只能尊重。

廖偉翔也說，他會持續且堅定地做福國立民的事情，並且推動地方建設，這才是正確的事情。「全台惡罷」到處亂竄，目的就是想要影響他們的問政和節奏，但是他會持續、堅定地把該推動的建設持續推動，該過的法案就要過，只要保持正向陽光的態度來面對就沒有問題。