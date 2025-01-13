蔣經國逝世紀念大溪謁靈 朱立倫籲賴清德這樣做

今天1月13日是故總統蔣經國逝世37周年，國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政率員今天上午赴桃園大溪頭寮陵寢謁陵，針對民進黨推「大罷免時代」，朱立倫說，他還是希望台灣要和、要團結，而不是要鬥，呼籲所有朋友包括民進黨，台灣禁不起一再這樣鬥，賴清德主席大家一起放下仇恨彼此合作，讓台灣能夠更團結。

故總統蔣經國逝世37周年紀念日，朱立倫、張善政一早率國民黨黨政主管前往大溪頭寮陵寢謁靈，針對媒體問及執政黨推全台「大罷免時代」，朱立倫受訪值上述回應。