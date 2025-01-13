快訊

民眾黨主席補選2月15日登場 黃國昌接棒柯文哲呼聲最高

耳壓平衡困難仍下水…日籍客後壁湖潛水亡家屬求償 教練判賠2073萬元

塑膠保鮮盒裝飯菜油膩膩好難洗？「免髒手2步驟」瞬間洗到發亮

蔣經國逝世紀念大溪謁靈 朱立倫籲賴清德這樣做

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
針對執政黨大罷免時代，國民黨主席朱立倫（右）希望賴清德放下仇恨彼此合作。記者曾增勳／攝影
針對執政黨大罷免時代，國民黨主席朱立倫（右）希望賴清德放下仇恨彼此合作。記者曾增勳／攝影

今天1月13日是故總統蔣經國逝世37周年，國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政率員今天上午赴桃園大溪頭寮陵寢謁陵，針對民進黨推「大罷免時代」，朱立倫說，他還是希望台灣要和、要團結，而不是要鬥，呼籲所有朋友包括民進黨，台灣禁不起一再這樣鬥，賴清德主席大家一起放下仇恨彼此合作，讓台灣能夠更團結。

故總統蔣經國逝世37周年紀念日，朱立倫、張善政一早率國民黨黨政主管前往大溪頭寮陵寢謁靈，針對媒體問及執政黨推全台「大罷免時代」，朱立倫受訪值上述回應。

朱立倫謁靈後緬懷表示，經國先生一生為台灣，保衛台灣、建設台灣，台灣重要公共建設到科技園區、台積電，都是經國先生留給台灣最大的資產、並開啟台灣民主化先端，經國先生精神是所有國民黨人要效法的，「我們永遠懷念經國先生」。

故總統蔣經國逝世37周年，國民黨主席朱立倫（中）、桃園市長張善政（中後）頭寮陵寢謁陵。記者曾增勳／攝影
故總統蔣經國逝世37周年，國民黨主席朱立倫（中）、桃園市長張善政（中後）頭寮陵寢謁陵。記者曾增勳／攝影
故總統蔣經國逝世37周年，國民黨主席朱立倫（中）、桃園市長張善政（中後）頭寮陵寢謁陵。記者曾增勳／攝影
故總統蔣經國逝世37周年，國民黨主席朱立倫（中）、桃園市長張善政（中後）頭寮陵寢謁陵。記者曾增勳／攝影

國民黨 朱立倫

延伸閱讀

朝野分立大罷免 學者盼執政黨善溝通：賴清德更應放低姿態

聲援民眾黨釘孤枝不「身」援 黃健庭：朱立倫沒說要參加

朱立倫父親朱樟興辭世 享嵩壽100歲

影／挑戰朱立倫！藍中常委宣布選黨主席 遭嗆：有什麼資格

相關新聞

民眾黨主席補選2月15日登場 黃國昌接棒柯文哲呼聲最高

民眾黨前主席柯文哲月初宣布請辭，黨務暫時交棒立法院黨團總召黃國昌，民眾黨今天發布黨主席補選公告，線上報名期間為1月14日...

立院今審查地制法「蔣萬安條款」 劉世芳反應曝光

現行「地方制度法」規定，直轄市逾250萬人才能設第3位副市長，但台北市現已跌破250萬，藍營立委提案修法刪除限制，內政部...

韓國瑜將率團訪美 僑界19日設宴款待 估逾400人參加

立法院長韓國瑜將率團參加美國總統當選人川普就職典禮，19日自紐約抵華府，僑界當晚將宴請訪團，預估400餘人參加。

蔣經國逝世紀念大溪謁靈 朱立倫籲賴清德這樣做

今天1月13日是故總統蔣經國逝世37周年，國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政率員今天上午赴桃園大溪頭寮陵寢謁陵，針對民進黨...

賴韓喝咖啡能解朝野對立？ 李彥秀：應和各黨主席對話

立法院長韓國瑜將率團赴美參加準總統川普的就職典禮，賴清德總統預計16日（周四）邀請代表團成員到總統府「喝咖啡」。代表團成...

呂秀蓮提醒賴總統：民主國家一定政黨輪替 無永遠執政

民眾黨主席柯文哲二度遭羈押，民眾黨11日舉辦「釘孤枝」活動，藍白上街喊司法不公。前副總統呂秀蓮表示，她要提醒所有政黨領導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。