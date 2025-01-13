快訊

民眾黨主席補選2月15日登場 黃國昌接棒柯文哲呼聲最高

耳壓平衡困難仍下水…日籍客後壁湖潛水亡家屬求償 教練判賠2073萬元

塑膠保鮮盒裝飯菜油膩膩好難洗？「免髒手2步驟」瞬間洗到發亮

賴韓喝咖啡能解朝野對立？ 李彥秀：應和各黨主席對話

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院長韓國瑜將率團赴美參加準總統川普的就職典禮，賴清德總統預計周四邀請代表團成員到總統府「喝咖啡」。代表團成員之一的國民黨立委李彥秀今天表示，若賴總統真心希望和緩朝野緊張衝突，直接與各黨主席進行朝野對話。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜將率團赴美參加準總統川普的就職典禮，賴清德總統預計周四邀請代表團成員到總統府「喝咖啡」。代表團成員之一的國民黨立委李彥秀今天表示，若賴總統真心希望和緩朝野緊張衝突，直接與各黨主席進行朝野對話。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜將率團赴美參加準總統川普的就職典禮，賴清德總統預計16日（周四）邀請代表團成員到總統府「喝咖啡」。代表團成員之一的國民黨立委李彥秀今天表示，若賴總統真心希望和緩朝野緊張衝突，直接與各黨主席進行朝野對話。

李彥秀表示，她的確透過立法院系統的通訊群組收到府方通知，代表團成員16日上午前往總統府與賴總統會面，作為代表團成員，她也會隨同韓國瑜一同前往。

李彥秀說，賴總統召見代表團的目的，主要還是為了赴美參加川普就職典禮，以及華府的拜會行程，賴總統除了慰勉代表團的辛勞，也對此次出訪行程溝通與交付任務。

李彥秀指出，代表團的成員都是立委，與賴總統會面的過程中，難免會觸及立法院的話題，但應該不會是當天「喝咖啡」的主軸，立法院是合議制，以黨團運作為核心，代表團成員也不是黨團幹部，她相信賴總統非常清楚這一點。

李彥秀認為，16日的會面，應該會在輕鬆愉快的氣氛下，溝通此次訪美的行程，以及未來台美國會外交與民間交流的工作。

話鋒一轉，李彥秀提到，賴總統上任後，行政與立法的確出現不少衝突與對立的情況，但是問題的核心還是出在朝野缺乏互信，執政黨缺乏溝通的誠意，只是不斷地用議事杯葛、憲政程序、威脅罷免以及網軍側翼進行施壓，讓對話淪為喊話、讓競爭淪為鬥爭。

李彥秀呼籲，如果賴總統真心希望和緩朝野緊張衝突，作為民進黨主席，賴清德可以啟動「政黨領袖高峰會」，與各黨主席直接進行朝野對話；作為中華民國總統，賴總統可以啟動「國是會議」，針對台灣面臨的處境與挑戰，虛心向人民請益。

李彥秀 立法院

延伸閱讀

李彥秀：大法官若自提釋憲暫時處分 將創全球憲政惡例

憲訴法覆議失敗政院還要戰 藍委：賴清德硬幹即憲政危機

撇藍只聲援不「身」援釘孤枝 李彥秀：我以黨職身分參加

政院預期憲訴法覆議失敗下一步 李彥秀：有政府會鬧事

相關新聞

民眾黨主席補選2月15日登場 黃國昌接棒柯文哲呼聲最高

民眾黨前主席柯文哲月初宣布請辭，黨務暫時交棒立法院黨團總召黃國昌，民眾黨今天發布黨主席補選公告，線上報名期間為1月14日...

立院今審查地制法「蔣萬安條款」 劉世芳反應曝光

現行「地方制度法」規定，直轄市逾250萬人才能設第3位副市長，但台北市現已跌破250萬，藍營立委提案修法刪除限制，內政部...

韓國瑜將率團訪美 僑界19日設宴款待 估逾400人參加

立法院長韓國瑜將率團參加美國總統當選人川普就職典禮，19日自紐約抵華府，僑界當晚將宴請訪團，預估400餘人參加。

蔣經國逝世紀念大溪謁靈 朱立倫籲賴清德這樣做

今天1月13日是故總統蔣經國逝世37周年，國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政率員今天上午赴桃園大溪頭寮陵寢謁陵，針對民進黨...

賴韓喝咖啡能解朝野對立？ 李彥秀：應和各黨主席對話

立法院長韓國瑜將率團赴美參加準總統川普的就職典禮，賴清德總統預計16日（周四）邀請代表團成員到總統府「喝咖啡」。代表團成...

呂秀蓮提醒賴總統：民主國家一定政黨輪替 無永遠執政

民眾黨主席柯文哲二度遭羈押，民眾黨11日舉辦「釘孤枝」活動，藍白上街喊司法不公。前副總統呂秀蓮表示，她要提醒所有政黨領導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。