賴韓喝咖啡能解朝野對立？ 李彥秀：應和各黨主席對話

立法院長韓國瑜將率團赴美參加準總統川普的就職典禮，賴清德總統預計16日（周四）邀請代表團成員到總統府「喝咖啡」。代表團成員之一的國民黨立委李彥秀今天表示，若賴總統真心希望和緩朝野緊張衝突，直接與各黨主席進行朝野對話。

李彥秀表示，她的確透過立法院系統的通訊群組收到府方通知，代表團成員16日上午前往總統府與賴總統會面，作為代表團成員，她也會隨同韓國瑜一同前往。

李彥秀說，賴總統召見代表團的目的，主要還是為了赴美參加川普就職典禮，以及華府的拜會行程，賴總統除了慰勉代表團的辛勞，也對此次出訪行程溝通與交付任務。

李彥秀指出，代表團的成員都是立委，與賴總統會面的過程中，難免會觸及立法院的話題，但應該不會是當天「喝咖啡」的主軸，立法院是合議制，以黨團運作為核心，代表團成員也不是黨團幹部，她相信賴總統非常清楚這一點。

李彥秀認為，16日的會面，應該會在輕鬆愉快的氣氛下，溝通此次訪美的行程，以及未來台美國會外交與民間交流的工作。

話鋒一轉，李彥秀提到，賴總統上任後，行政與立法的確出現不少衝突與對立的情況，但是問題的核心還是出在朝野缺乏互信，執政黨缺乏溝通的誠意，只是不斷地用議事杯葛、憲政程序、威脅罷免以及網軍側翼進行施壓，讓對話淪為喊話、讓競爭淪為鬥爭。

李彥秀呼籲，如果賴總統真心希望和緩朝野緊張衝突，作為民進黨主席，賴清德可以啟動「政黨領袖高峰會」，與各黨主席直接進行朝野對話；作為中華民國總統，賴總統可以啟動「國是會議」，針對台灣面臨的處境與挑戰，虛心向人民請益。