長年挺台 英前內政副大臣圖根哈特訪台

外交部今天表示，英國前內政副大臣圖根哈特12日至15日訪台，將晉見副總統蕭美琴，拜會前總統蔡英文與立法院副院長江啟臣，並在國防院進行閉門專題演說。

外交部上午發布新聞稿指出，英國前內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat，另譯：杜耿涵）下議員於12日至15日訪台。圖根哈特是長年堅定支持台灣的國際友人，曾擔任英國內政副大臣及下議院外交委員會主席，此行是他首次訪台，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部說明，圖根哈特訪台期間將晉見副總統蕭美琴，拜會前總統蔡英文與立法院副院長江啟臣，接受國家安全會議秘書長吳釗燮與外交部政務次長吳志中款宴，並在國防安全研究院以「台灣：位處自由之前線」為題，進行閉門專題演說等。

外交部表示，圖根哈特關切威權擴張及人權議題，並積極捍衛民主自由價值。過去擔任英國下議院外委會主席期間，透過致函世界衛生組織幹事長及英國衛生部長、發起院會辯論等方式，積極支持台灣的國際參與。