民眾黨主席補選2月15日登場 黃國昌接棒柯文哲呼聲最高

民眾黨前主席柯文哲月初宣布請辭，黨務暫時交棒立法院黨團總召黃國昌，民眾黨今天發布黨主席補選公告，線上報名期間為1月14日至17日，並且訂於2月15日舉行網路投票，目前仍以黃國昌接任黨主席呼聲最高。

民眾黨上午發布第二屆黨主席補選「選舉投票公報」，報名期間為1月14日上午9時至1月17日下午6時，並且訂於2月15日舉行網路投票。

民眾黨表示，參選人應在2024年2月14日以前入黨，以符投票日前1年入黨的規定，而且過去與現在具備中央委員資格者。

民眾黨說明，依照黨職人員選舉辦法第14條，還有財務管理辦法第2條及第4條，應該繳納的黨費、職務分攤金募款責任額等相關規定，選舉人、被選舉人與連署人應在1月14日前繳清所有款項，而且未在停權處分期間，始具選舉權、被選舉權、連署權。

民眾黨代理主席黃國昌先前表示，民眾黨已經成立選舉委員會，目前由中央委員林富男擔任主委，自己沒有參與不便發言，民眾黨是有制度的政黨，相關時程交由選委會執行，未來會以公平公正公開的態度辦好補選。

民眾黨秘書長周榆修則說，柯文哲主張盡早舉行黨主席補選，黨內確實有人表達憂慮，認為太早選舉會有競爭，不過複雜的司法程序，不應該影響政黨發展，根據規定必須舉行政見發表會、辯論會、登記及連署等程序，不可能在春節假期後完成，「最終計劃在2月下旬完成。」

根據民眾黨章第16條規定，「黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過1年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。」