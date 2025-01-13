快訊

民眾黨主席補選2月15日登場 黃國昌接棒柯文哲呼聲最高

耳壓平衡困難仍下水…日籍客後壁湖潛水亡家屬求償 教練判賠2073萬元

塑膠保鮮盒裝飯菜油膩膩好難洗？「免髒手2步驟」瞬間洗到發亮

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨主席補選2月15日登場 黃國昌接棒柯文哲呼聲最高

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲月初宣布請辭，黨務暫時交棒立法院黨團總召黃國昌，民眾黨今天發布黨主席補選公告，線上報名期間為1月14日至17日，並且訂於2月15日舉行網路投票，目前仍以黃國昌接任黨主席呼聲最高。

民眾黨上午發布第二屆黨主席補選「選舉投票公報」，報名期間為1月14日上午9時至1月17日下午6時，並且訂於2月15日舉行網路投票。

民眾黨表示，參選人應在2024年2月14日以前入黨，以符投票日前1年入黨的規定，而且過去與現在具備中央委員資格者。

民眾黨說明，依照黨職人員選舉辦法第14條，還有財務管理辦法第2條及第4條，應該繳納的黨費、職務分攤金募款責任額等相關規定，選舉人、被選舉人與連署人應在1月14日前繳清所有款項，而且未在停權處分期間，始具選舉權、被選舉權、連署權。

民眾黨代理主席黃國昌先前表示，民眾黨已經成立選舉委員會，目前由中央委員林富男擔任主委，自己沒有參與不便發言，民眾黨是有制度的政黨，相關時程交由選委會執行，未來會以公平公正公開的態度辦好補選。

民眾黨秘書長周榆修則說，柯文哲主張盡早舉行黨主席補選，黨內確實有人表達憂慮，認為太早選舉會有競爭，不過複雜的司法程序，不應該影響政黨發展，根據規定必須舉行政見發表會、辯論會、登記及連署等程序，不可能在春節假期後完成，「最終計劃在2月下旬完成。」

根據民眾黨章第16條規定，「黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過1年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。」

柯文哲 民眾黨 補選 黃國昌

延伸閱讀

柯文哲得在看守所過年 醫喊踏出「革命第一步」：專心坐黑牢

影／鍾佳濱排專案報告 黃國昌嗆：完全顯露「無知愚蠢」

即時短評／司法偏頗案件頻傳 黃國昌喊司法正義助柯反賴正得其時

藍白父子檔議員一同上街頭 陳世軒揭跨年夜找柯文哲

相關新聞

民眾黨主席補選2月15日登場 黃國昌接棒柯文哲呼聲最高

民眾黨前主席柯文哲月初宣布請辭，黨務暫時交棒立法院黨團總召黃國昌，民眾黨今天發布黨主席補選公告，線上報名期間為1月14日...

立院今審查地制法「蔣萬安條款」 劉世芳反應曝光

現行「地方制度法」規定，直轄市逾250萬人才能設第3位副市長，但台北市現已跌破250萬，藍營立委提案修法刪除限制，內政部...

韓國瑜將率團訪美 僑界19日設宴款待 估逾400人參加

立法院長韓國瑜將率團參加美國總統當選人川普就職典禮，19日自紐約抵華府，僑界當晚將宴請訪團，預估400餘人參加。

蔣經國逝世紀念大溪謁靈 朱立倫籲賴清德這樣做

今天1月13日是故總統蔣經國逝世37周年，國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政率員今天上午赴桃園大溪頭寮陵寢謁陵，針對民進黨...

賴韓喝咖啡能解朝野對立？ 李彥秀：應和各黨主席對話

立法院長韓國瑜將率團赴美參加準總統川普的就職典禮，賴清德總統預計16日（周四）邀請代表團成員到總統府「喝咖啡」。代表團成...

呂秀蓮提醒賴總統：民主國家一定政黨輪替 無永遠執政

民眾黨主席柯文哲二度遭羈押，民眾黨11日舉辦「釘孤枝」活動，藍白上街喊司法不公。前副總統呂秀蓮表示，她要提醒所有政黨領導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。