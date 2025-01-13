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蔣經國逝世37週年紀念 朱立倫盼柯文哲案勿枉勿縱

中央社／ 桃園13日電

國民黨主席朱立倫今天率領黨部人員，出席前總統蔣經國逝世37週年紀念謁陵，對於前台北市長柯文哲抗告遭駁回，朱立倫說，希望法院秉持勿枉勿縱，展現台灣司法公平正義的一面。

今天是蔣經國逝世37週年，朱立倫13日上午率領國民黨副主席夏立言、秘書長黃健庭、副秘書長江俊霆、桃園市長張善政等人到大溪頭寮謁陵，一行人在上午8時50分許陸續抵達，由朱立倫代表獻花並鞠躬敬禮，儀式完成後，由朱立倫上前致意。

朱立倫接受媒體聯訪表示，經國先生一生為台灣，保衛台灣、建設台灣，今天台灣所有重要公共建設、科技園區到台積電，都是經國先生留給台灣最大資產，也開啟了台灣民主化先端，經國先生的精神是所有國民黨人所要效法的，永遠懷念經國先生。

對於記者詢問，如何看待最近大罷免時代風潮。朱立倫指出，還是希望台灣要合、要團結，而不是要鬥，他呼籲所有的朋友們，包括民進黨的朋友們，台灣經不起一再的鬥，也喊話民進黨主席賴清德賴，「我們大家放下仇恨，彼此合作讓台灣能夠更團結」。

記者又問，如何看待「111釘孤枝，拒絕綠色威權，還我司法正義」集會活動，朱立倫說，司法公平正義是社會最重要防線，看到這麼多民眾站出來，其實主要都是感受到台灣長期以來司法不公，而且是羅織入罪，這樣的方式是民眾所不能接受。

朱立倫表示，甚至變成媒體在辦案，這些都是牽涉到很多背後的政治因素，台灣經過那麼久民主化，如果司法改革還不能夠進步到社會大家所公信，的確是需要繼續改革，相信這是不分黨派的，那麼多民眾朋友都站出來，國民黨跟民眾站在一起，共同為台灣司法公平、正義而努力。

記者詢問，如何看待柯文哲提起抗告但遭台灣高等法院駁回。朱立倫指出，希望法院一定要秉持勿枉勿縱，絕對不能夠羅織入罪、入人於罪，希望最後展現台灣司法公平正義的一面。

司法改革 國民黨 朱立倫

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