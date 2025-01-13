立院今審查地制法「蔣萬安條款」 劉世芳反應曝光

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聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳。本報資料照片
內政部長劉世芳。本報資料照片

現行「地方制度法」規定，直轄市逾250萬人才能設第3位副市長，但台北市現已跌破250萬，藍營立委提案修法刪除限制，內政部長劉世芳指出，仍鼓勵台北市設籍人口盡量達到250萬人，就不涉及修法。

另針對藍委提案縣市人口數逾總人口2％即可增設第二位副縣市長，劉世芳說，財政上恐須增加500萬元到700萬元，是否真能提高縣市施政效能，內政部要跟縣市好好溝通。

立法院內政委員會、司法及法制委員會今天排審「地方制度法」修正草案，邀請劉世芳蒞會說明並備質詢。國民黨立委李彥秀、徐巧芯等人提案修法，刪除原先直轄市250萬人才能設第三副市長的限制，改為不限人口多寡，直轄市固定配置三位副市長，被視為替台北市解套。

此外，國民黨立委陳玉珍認為各縣市人口數、編制員額及一級單位與機關數等差異甚大，統一律定副縣長為2人，李彥秀則提案改為人口達到全國總人口數2％，即約46.8萬人，就能增設第二位副市長。

劉世芳今赴立法院內政委員會備詢前受訪指出，台北市現在已有第三位副市長，人口數則是249萬200人，這部分沒有問題，提案立委可能是針對下一屆，若台北市口往下降到250萬就要以提案修法來改變，「還是鼓勵台北市設籍人口盡量可以達到250萬，就沒有涉及修法的問題。」

另針對非六都只要達到一定人口數便能增設第二副縣市長的提案，根據內政部統計，目前僅有彰化縣、屏東縣、雲林縣、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、南投縣符合條件，劉世芳指出，是否妥適，有待更進一步討論及凝聚共識。

劉世芳受訪時解釋，增設第二副縣市長，在財政上恐怕每年必須增加500萬元到700萬元人事經費，是否能讓縣市政府在施政上有比較好的效能，還是要跟縣市政府好好溝通比較好。

修法 劉世芳 北市

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