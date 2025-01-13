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韓國瑜將率團訪美 僑界19日設宴款待 估逾400人參加

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
立法院長韓國瑜即將率團參加美國總統當選人川普的就職典禮，僑界計畫1月19日舉辦僑宴。記者杜建重／攝影
立法院長韓國瑜即將率團參加美國總統當選人川普的就職典禮，僑界計畫1月19日舉辦僑宴。記者杜建重／攝影

立法院長韓國瑜將率團參加美國總統當選人川普就職典禮，19日自紐約抵華府，僑界當晚將宴請訪團，預估400餘人參加。

韓國瑜於台灣時間18日率朝野立委代表赴美，參加20日的川普就職典禮。據了解，訪團18日抵紐約，19日下午再搭火車赴華盛頓，入住國會附近旅館。

華府僑界將在大華府區的漢宮酒店，宴請韓國瑜和訪團成員，預定席開40桌，約400名僑胞參加；此外，我駐美代表處也預定在21日於雙橡園宴請訪團。

賴清德總統邀請韓國瑜率朝野立委訪美，共8位立委同行，成員包括國民黨立委柯志恩、李彥秀、葛如鈞，民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，以及民眾黨立委陳昭姿。

前立法院長游錫堃曾在2017年率團參加川普首任總統就職典禮，當時由駐美代表處負責舉辦僑宴，共300餘人參加。

華府僑界團體美京中華會館12日則舉行記者會，宣布將於2月2日（農曆年正月初五）舉行新春遊行，歡慶蛇年到來。

主辦單位指出，華府新春遊行已有65年的歷史，遊行隊伍將繞行中國城，現場不但有舞龍舞獅，還將放鞭炮慶祝農曆新年；主辦單位估計，若當天天氣晴朗，估計有3萬至4萬人參與遊行。

根據主辦單位的邀請名單，到時包括華盛頓特區市長包瑟（Muriel Bowser），及我國駐美代表俞大㵢等皆受邀出席。

華府 韓國瑜 駐美代表

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