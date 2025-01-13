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新聞眼／緩和衝突 只邀韓一人夠嗎

聯合報／ 本報記者張文馨

「賴韓會」本周登場，讓人想起美國前總統川普首度執政時，與民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西的激烈過招，兩人從白宮的唇槍舌劍，吵到議事廳的「你不握我手、我撕你講稿」。事後來看，這反映政治「先有力量，才有道理」的現實。

裴洛西之所以不買川普的帳，是民主黨掌握眾議院多數，給了她抗衡川普、能有效推進民主黨政策的底氣；川普首度執政就喊出打造邊界高牆的計畫，裴洛西成為川普造牆路上的攔路虎，川普為此氣得在會議上拂袖而去。

為了敘利亞撤軍問題，川普直接在白宮對裴洛西人身攻擊，批裴洛西是三流政客，這次，輪到裴洛西率團走人。川普最後一年執政時，裴洛西援例邀請川普發表國情咨文，兩人公開上演不合，出現了川普迴避與裴洛西握手、裴洛西撕掉川普講稿副本的經典場面。

裴洛西不只是主持議事的議長，還是掌控民主黨議事節奏的關鍵人物，也因此，川普再怎麼不滿，還是得耐著性子和裴洛西來回討論，折衝一個能對外交代的版本，畢竟，執政壓力在川普肩上；這點，從兩人一度就提高債限、避免政府關門達成共識，可以得到印證。

回到台灣的場景來看，賴總統邀請國會議長喝和解咖啡完全沒問題，問題是要務虛或務實？若當家執政的賴總統有意緩和朝野緊張與衝撞對立，只邀請韓國瑜一個人怎麼足夠？

賴清德是總統，也是執政黨主席，從政黨的角度來看，主要在野黨主席有朱立倫和黃國昌（代理民眾黨主席）；從國會議事運作的角度來看，在野黨也有黨鞭和黨團幹部，如今朝野衝突惡化到協商也談不動的境地，彼此互控動輒表決輾壓，甚至執政黨立院黨鞭還喊出「雙罷」，這些都是身為總統及執政黨主席必須承擔的課題。

「朝小野大」是既成事實，賴總統鬆口要喝和解咖啡只是第一步；能否真正軟下身段，邀請朝野政要共商國是，達到溝通效果，才是執政能否順暢的關鍵因素。

川普 民主黨 裴洛西

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