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周四賴韓會 在野等看賴遞橄欖枝

聯合報／ 記者張文馨黃婉婷王千豪林銘翰／台北報導
賴清德總統將與立法院長韓國瑜「喝咖啡」共商國事，朝野對話露出一線曙光，但是否調整對抗路線，仍在賴總統一念之間。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統將與立法院長韓國瑜「喝咖啡」共商國事，朝野對話露出一線曙光，但是否調整對抗路線，仍在賴總統一念之間。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統在元旦當天表示將邀請立法院長韓國瑜咖啡，「賴韓會」本周四登場，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨天表示，盼藉此機會針對朝野和解交換意見，建立好的溝通模式。

總統府對於「賴韓會」的時間並未證實，不過，將隨韓國瑜赴美參加準總統川普的就職典禮的民眾黨立委陳昭姿證實已經收到通知，賴總統邀請韓國瑜及赴美的立委「喝咖啡」時間為本周四上午九點半。

這是韓國瑜首度受賴總統指定率團出訪，隨行立委包括國民黨立委李彥秀、葛如鈞、柯志恩及民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴、民眾黨陳昭姿等人。韓國瑜出發前夕，將和代表團成員一起赴總統府會見賴總統。

陳昭姿表示，朝野立委代表國家出訪，按慣例本來就會先致意，「這個喝咖啡應該是例行性」，至於是否為賴遞出橄欖枝，「我當天可以去感受。」她說，既然賴總統邀請大家喝咖啡，還是想要聽到他的想法跟態度，包括此行訪問美國的任務目標，以及希望訪團成員代為表達什麼意見。

葛如鈞表示，總統會晤代表團一行是慣例，可見台美關係的努力不只是不分朝野共同守護更大的民主，也是「Team Taiwan」的共識。

國民黨立委張嘉郡表示，台灣各界都希望賴韓坐下來好好談一談，讓國家步入正軌，以穩定照顧民生，經濟上有所突破；此外，希望賴總統先呼籲民進黨團冷靜，該為台灣考慮，而不是為民進黨考慮。

吳思瑤表示，她認為這場會面有兩層意義：首先，賴總統與韓國瑜等代表團成員會面時，除了表達感謝，也期盼韓國瑜向國際社會釋放正確、與賴總統外交路線保持一致的訊息，這是此行的重要目的；第二，也藉此機會，針對朝野和解交換意見，建立好的溝通模式。

咖啡 韓國瑜

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