國民黨擬緩送警察年改 綠委批做賊心虛：自認蠻橫修法不妥

立法院日前三讀修正「警察人員人事條例」，提高警察等人的退休待遇，傳出國民黨有意比照「財政收支劃分法」、「選舉罷免法」，將「警察人員人事條例」暫緩公告，確保修正後的「憲法訴訟法」已開始適用。民進黨立委許智傑批評，國民黨憲然認為蠻橫修法不妥，做賊心虛，才會暫緩公告。

依據「立法院議事規則」，復議就是法案可能翻牌的機會，過去國民黨在通過法案後，常自提復議動議，再否決掉，讓法案確定過關，此次國民黨團未比照日前《選罷法》、《財劃法》通過後，自提復議動議，媒體報導，這是為了防止民進黨團突襲，採「拖」字訣。

依法計算，復議動議最晚應該在14日的院會提出，無論是否有人提出，法案都會在當天確定，未來將移送總統府及行政院。

許智傑表示，國民黨就是認為蠻橫修法不妥，做賊心虛，才會暫緩公告，但此行為又有違憲疑慮，況且這些高度爭議的法案，不僅會拖垮財政，也可能造成世代對立，希望國民黨回頭是岸，否則遭受民意反撲只是時間早晚的問題。

此外，民進黨立委鍾佳濱提出「大法官自提暫時處分」尋求救濟，遭藍營是荒謬之舉，對大法官下政治指導棋。許智傑表示，民進黨尊重司法獨立性，不會像國民黨、民眾黨一樣地干預司法，大法官會有自己專業的判斷，國民黨不需要「六月刈菜假有心（裝好心）」。