各國皆出現少數政府 朝野對立、政局動盪

少數執政難矣哉！從南韓、台灣、法國、德國、奧地利、日本與加拿大，各國都出現少數政府的狀況，有的可以勉強維持，例如西班牙，多數國家不是立刻解散政府，重新改選，若沒有改選，也常因為總預算等法案被卡關，或發生嚴重朝野對立。學者劉兆隆受訪時分析，多黨制、政治分歧較大的國家，很容易出現少數執政。

少數執政動盪多

2024年起，全球各地紛紛出現少數執政的狀況，不是執政黨輸掉大選，就是聯合內閣崩解。以日本而言，今年眾議院大選自民黨雖然還是最大黨，但與公明黨的聯合內閣已經無法過半數；另外，德國也因為3黨聯合內閣中的自由民主黨退出，以致今年2月將重新舉行大選；奧地利則因為多黨未過半，遲遲無法組閣成功。

加拿大的總理杜魯道今年也在內外交迫下辭去自由黨黨魁，結束長達9年多的任期。南韓前總統尹錫悅面臨國會少數，在野黨在總預算與人事任命多次杯葛下，雖發動戒嚴盼擴大權力但仍失敗。

法國總統馬克宏去年解散國會重新大選，結果原本屈居少數的席次更加萎縮，選後第一任總理巴尼耶還遭到國會不信任投票下台，成為法國第五共和最短命總理。法國政局目前還在總預算僵局中，新任命的總理費雍正努力談判。

歐洲多國中，僅有西班牙社會黨（執政黨147席、反對黨171席）、葡萄牙社民黨（執政黨80席、在野黨150席）等國仍維持少數執政。

政治太分歧易生僵局

台灣在2024年選後，雖由民進黨拿下執政權，但國會卻是由國民黨與民眾黨獲得多數席次，因此在國會改革、總預算（包括禁伐補償、公糧收購與健保點數0.95元）、《選罷法》、《財劃法》、《憲訴法》、警消退休金等議題上，朝野意見不一而發生嚴重衝突。可見，少數執政對全球執政黨來說，都是不小的挑戰。

彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆受訪時表示，會形成少數執政的國家，大多是內閣制、多黨、且沒有政黨獲得相對多數席次，通常最大黨席次比例約3分之1，而該國政黨會因為政治、民族等不同議題有較大分歧者，就容易出現聯合政府或少數政府執政的狀況。

內閣制少數執政不穩

「少數內閣不穩定，解散國會、重新選舉也是一個辦法！」東吳大學政治系教授蘇子喬受訪時直言，執政黨席次雖然少於在野黨總和，但有時在野黨的分歧太大，例如法國或日本，使得在野黨沒有聯合執政的可能性，就會出現少數政府。

但他也說，內閣制國家的少數執政通常會很不穩定，可能很快就會透過再次解散國會而重新選舉，屆時就可能是重新獲得多數，抑或是政黨輪替。

東華大學退休教授施正鋒受訪時則說，內閣制國家強調行政、立法權合一，如果能獨立過半就會單獨組閣，最大黨若不過半就爭取聯合內閣，沒有爭取結盟的少數政府通常不穩定。

若是總統制或半總統制的話，由於行政與立法分立，總統與國會各有民意基礎，因此就要看倒閣等相關規定，看政治僵局會持續多久。

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