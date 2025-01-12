少數執政有兩種 各有民意易生對抗

「總統制或半總統制國家，總統與國會各自由人民選出，都具有民意基礎，若兩者不同黨，容易形成分立政府，僵局會很久！」學者曲兆祥受訪時如此分析，例如前總統陳水扁時期的台灣、川普第一任期的美國都是如此；學者蘇子喬則說，有些內閣制國家會有反對黨「信賴供給」，讓關鍵法案可以通過，但多數國家仍希望能過半執政。

各有民意，容易僵持

近來南韓、台灣、法國、德國、奧地利、日本與加拿大都出現少數執政的狀況，但少數執政也會隨著各國憲政體制有所不同。師大政研所教授曲兆祥受訪時就說，選舉制度的不同，會影響是否出現少數政府，若是內閣制國家，行政、立法合一，可透過一張選票選出，若是多黨制國家就容易出現少數政府。

「如果是總統制或半總統制國家，會稱為『分立政府』。」曲兆祥分析，若國會與總統都由人民直選，且透過不同選票產生的話，若選出來的總統與國會不同黨，出現政治僵局的機會就更高，且因為各自都有民意基礎，除非像法國有倒閣規定，否則行政與立法的僵局可以很久，「美國總統川普的第一任期就是。」

被動倒閣僵局難解

東吳大學政治學系教授蘇子喬受訪時表示，半總統制介於總統制與內閣制之間，因此就要看總統與總理的權力分佈，總統有可能會盡力讓國會多數組閣，不然就會採取「信賴供給」（內閣制也是），就是反對黨不加入內閣以保持自主，但與執政黨談好，在比較關鍵、重大的法案會支持執政黨。

「德國因為要先組成新內閣才能倒閣，少數政府的機率就會增加。」蘇子喬說，德國的「建設性不信任投票」需要先在倒閣前，先以半數通過總理人選，確保政府不會因為倒閣空轉。

至於台灣，彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆受訪時表示，由於台灣是「被動倒閣」，所以僵局比較不容易解決。

朝小野大 靠說服技巧

劉兆隆指出，前立法院長王金平在任期間，曾建立一套不成文的協調機制，讓法案可以比較順利通過的同時，又能保障少數政黨，不過之後的立法院長如蘇嘉全、游錫堃與韓國瑜，似乎就缺乏這樣協調的能力。

他強調，雖然英國的議長是中立化，但美國的國會議長政治性就很強，議長不一定就要保持絕對的行政中立。

東華大學退休教授施正鋒受訪時提到，美國其實戰後多數時間是朝小野大，總統與國會多數政黨不同下，就考驗著總統說服的藝術。他形容說，學界普遍將美國總統的權力描述成「說服的權力」，且不只要與在野黨溝通，執政黨自己也要處理。他舉例說，美國民主黨前總統卡特雖然全面執政，但巴拿馬運河的案子因處理不佳，也曾被國會否決過。

施正鋒指出，法國就曾因為分立政府出現「左右共治」的狀況，但法國、台灣與韓國的總理（台灣是行政院長）都不需要國會同意而任命，因此權力大多還是集中在總統上。

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