外交部歡迎立陶宛政要訪台 立國前外長將受賴總統贈勳

外交部今歡迎立陶宛政要訪台，立陶宛新政府於去年底成立後，首度有官員組團來訪；此外，立國前外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）也應邀訪台，將接受賴清德總統贈勳。

外交部透過新聞稿表示，藍柏吉斯今起至16日訪台，將接受賴總統頒贈大綬景星勳章、拜見副總統蕭美琴、接受國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍款宴，也會公開演講，赴台灣大學校園與青年學子互動。

根據公開訊息，藍柏吉斯將於15日下午3時在台大社科院，以「立陶宛與台灣關係展望及俄國對烏克蘭戰爭的啟示」為題發表演說。

外交部表示，藍柏吉斯擔任立國外長任內，促成捐贈台灣新冠疫苗，堅定捍衛民主自由的價值，支持以「台灣」為名在立陶宛設立代表處，對發展台立關係不遺餘力，是台灣的堅定友人。

此外，立陶宛新政府去年底上台後，首度有官員組團來訪。

台灣外交部表示，立陶宛總理府副主任秘書暨國家危機管理中心主任維爾曼塔斯（Vilmantas Vitkauskas）今起率官員和專家組成「反制外國資訊操弄（FIMI）團」訪台，將拜會國安會、國防部和法務部調查局等機關，並與台灣的非政府組織（NGO）交流。

外交部表示，台灣與立陶宛相互設立代表處以來，持續拓展合作領域，共同強化民主韌性。