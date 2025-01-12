憶蔣經國勤政看今日政治紛亂 柯志恩：從政者能無愧？

明天為故總統蔣經國逝世37周年紀念日，國民黨立委柯志恩今天在臉書貼出父親、屏東縣前縣長柯文福與蔣經國合照，除緬懷過去以外，柯志恩也有感而發嘆，看看如今政治的紛亂，所有從政者捫心自問，能無愧乎？

柯志恩表示，1月13日是經國先生逝世紀念日，朋友將「華視老影片系列--行政院長到屏東縣巡視」分享給她，影片中又看到爸爸陪同經國先生的身影，也再度勾起那段感動又溫馨的記憶。

她回顧小時候縣長住所有一個手搖的電話，平時很少使用，它一響就知道爸爸的長官要來屏東視察了﹗經國先生很喜歡到屏東縣走訪，光是恆春鎮就來了16次之多，現有留存到屏東視察影片都可看到父親陪在經國先生身邊，且不時低頭和經國先生談話。據爸爸轉述，話題總是不離農漁民的生活、工程的進度、稻田栽種和漁獲情形。

柯志恩說，經國先生格外重視人民生計，走到哪都會詢問「物價」，也會主動關心縣政有無困難，經國先生對基層和民眾出自真誠的關懷，完全以百姓為優先的風範，讓父親終生難忘、感佩不已！

柯志恩提到，若非經國先生的提攜愛護並給予機會，否則以一位37歲的國中校長，怎可能順利參選從政、投入為民服務的工作？父親非常感念經國先生，家中也一直擺著他和經國先生的合照，那是除了家人以外，屬於父親最重要的一張照片，因這張老照片代表父親對一位勤政愛民、樸實無華、無私奉獻的卓越政治家，永遠的尊敬與懷念。

柯志恩感嘆，看看如今政治的紛亂、社會的撕裂、人民的苦痛、法治的不彰、權勢的張狂，所有從政者捫心自問：能無愧乎？