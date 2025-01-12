綠稱小草上街妨害司法現行犯？游淑慧舉陳水扁案狠打臉

民進黨立委鍾佳濱安排司法院和法務部在立院委員會，針對「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專案報告。國民黨議員游淑慧今在臉書舉前總統陳水扁為例反酸，談司法正義就不得不談「阿扁的保外就醫，應該取消了吧？」

游淑慧說，陳水扁不但能趴趴走，還能主持廣播節目，法務部抓不到林秉文，難道也看不到陳水扁嗎？賴清德敢不敢特赦扁？如果賴清德要盡台獨金孫孝道 ，行使總統特權特赦阿扁，那大家只能尊重。「但如果不敢特赦，就關回去吧！」

對於鍾佳濱說上街聲援柯文哲是妨礙司法現行犯？游淑慧說，就事論事，不過她想喚回民進黨的記憶力。2008年11月民進黨涉及貪腐的前總統陳水扁被特偵組收押前夕，陳水扁到最後一刻還在電視上造勢，把自己說成是政治犯，是國共的祭品。

游說，當時她在北市府服務，記得在阿扁出庭應訊前，民進黨台北市黨部居然向黨員發出動員令，直接要求動員黨員聲援阿扁，這種動員令讓北市府的警方嚴陣以待，急調度千名以上警力應對。

游也問鍾佳濱，當時民進黨立委包括立院總召柯建銘也都現身地院門口和群眾一起聲援。「當時的民進黨立委諸公、和群眾算不算妨礙司法、威脅司法？還是集會自由？」

另外，游淑慧也說，要談司法正義就不得不談「阿扁的保外就醫，應該取消了吧？」從2015年1月保外就醫到現在已經9年，到底什麼病那麼難治？「現在的他(阿扁)，我感覺身體都比我好。」游也在文末標注「司法要正義、阿扁關回去。」