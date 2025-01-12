質詢被恐嚇？被不明人嗆會死很難看 陳怡君發不自殺聲明

民進黨北市議員陳怡君近期質詢花博公園內MAJI集食行樂飲食區有噪音，環境髒亂、塗鴉等問題，據了解，陳昨到地方發賀年文宣品，被不明人士疑威脅口吻嗆「妳如果再這樣，妳會死得很難看」。陳怡君今在臉書貼「不自殺證明！」並表示自己身體很健康。

陳怡君今天在臉書貼文：本人陳怡君身體健康（聯合醫院健檢院長還說聯合醫院有保證）！陳怡君為人樂觀，即使碰到困難挫折都是積極正向，沒有想不開及自殺之嫌疑。以上為陳怡君不自殺聲明！謝謝。

為何發出不自殺聲明？陳怡君接受本報電訪表示，她沒有與人結怨，但跑行程時被這樣言語威脅，真的很害怕。陳受訪時，還以略帶發抖口吻說，的確她開始質詢花博園區夜店引發噪音擾民、環境疑慮等問題後，辦公室也陸續接到不具名的抗議電話。

陳怡君說，她平常沒有跟人結怨，不過自從質詢花博夜店影響居民生活後，她就接到疑似業者的利誘威脅，一開始是說想幫她辦造勢，還想邀辦公室主任出來談；甚至之後辦公室還會接到不具名的抗議電話，社群上還有疑似夜店業者說到有議員怎麼樣、怎麼樣。

陳怡君說，原本想說忍一忍，不過讓她害怕的是，昨天她到地方發賀年文宣品，竟有不明人士跑出來在她耳邊說話，她原以為對方是要給她鼓勵加油，沒想到對方說「你如果這樣你會死得很難看」。

上周議會臨時大會，陳怡君就與同黨議員因夜經濟議題爆不同意見；據了解，上周五議會政黨協商時，還有國民黨議員反對財建委員會陳怡君為營業時間下的附帶決議，所以要來協商營業時間，爆口角衝突。

陳怡君說，儘管她不想要把事情放大，但被這樣威脅，覺得愈來愈害怕，她之所以質詢這個議題，是因為周邊居民苦不堪言，現在居民都很害怕若營業時間再放寬，恐讓他們每天繼續承受噪音髒亂之苦。