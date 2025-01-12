駐越代表石瑞琦話別僑界 籲台商一起拚免簽與CPTPP

越南僑界11日歡送即將任滿退休的駐越代表石瑞琦，台商爭相在餐敘間合照話別，場面離情依依。石瑞琦盼大家多向越南朋友說台灣的好話，爭取免簽、台灣加入CPTPP及推進台越關係。

中華民國駐越南代表石瑞琦將於2月任滿退休，9年的駐越工作告段落，40多年的外交官生涯也將劃下句點。僑務委員洪志華召集北越地區及寮國僑界於11日晚間在越南首都河內市舉行惜別餐會，現場席開8桌。

石瑞琦致詞時表示，越南是他所派駐的第6個地方，越南台商界留給他非常深刻的印象，即「出錢出力、團結互助、熱心公益、支持政府」。尤其是，越南台商超越黨派、顏色，對於支持中華民國都沒有第二句話。

提及台越關係時，石瑞琦指出，他對此非常有信心，這是台越雙方共同努力的結果，台灣對越南的投入與付出，越南都看得到，心裡也會有所衡量；而越南只要正向推進對台交往政策，台灣都會加倍回報。

他以觀光往來為例，越南在2023年8月給台灣電子簽證，結果2024年的台灣赴越南旅客人次就成長超過50%，從80萬變成128萬。如果越南對台灣免簽，這一數據應該很容易就衝上200萬人次。

經貿方面，石瑞琦說，台越間沒有自由貿易協定，2024年雙邊貿易額為260億美元，而韓國和越南在自貿協定架構下，貿易總額為800多億美元。若台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），台越貿易額一定可以追上越韓。

石瑞琦喊話越南，台灣很有實力，平均國民所得超越韓國，且台積電的市值是韓國三星（Samsung）數倍。台越之間有很多互惠互利的地方，希望台灣在加入CPTPP這件事上，大家要支持台灣，要說出來。

他最後強調，台灣和中國互不隸屬這是大家都知道的事實，台越之間互信的加強有賴基於事實的說話與交往，如果昧於事實將無助於互信，台越關係很好也很有潛力，「為什麼要受到第三方的干擾？」

石瑞琦勉勵越南台商要多幫台灣說話，因為台商將來還會在越南扎根、深耕與發展，所接觸的越南朋友多且廣，因此看到越南朋友就要幫台灣講話，不管是免簽、CPTPP議題還是台越交往與提升互信方面。

餐敘過程中台商頻頻上前與石瑞琦合照並道別，還致贈許多客製化的小禮物，包括親手繪製的畫像以及石瑞琦的人像公仔。部分僑領及台商拿起麥克風回憶石瑞琦在越南和大家一起走過的點點滴滴。

河內台商會特聘顧問鄧明敦表示，石瑞琦身段非常柔軟，把大家的意見與想法都放在心上，也很勇於嘗試，近兩年的國慶酒會都讓台商與代表處人員組成合唱團上台領唱國歌，拉近代表處與台灣社群的距離。

中國信託河內辦事處首席代表鄭錦鎗回憶，石瑞琦很平易近人，台商在越南遇到任何問題，他都會協助反映幫忙解決，且每次出席台商的會議都會簡報台越最新政治與經濟情勢，讓台商能掌握時局迅速應變。

寮國台商總會名譽監事長葉啟宗指出，兩年前寮國台商總會交接時，石瑞琦及夫人宋勇輝和代表處共11名人員出席，這樣的陣仗以前從沒見過，顯示出石瑞琦對寮國台商的關心與重視。