韓國瑜霧峰林家送春聯 民眾排隊繞高中運動場好幾圈

立法院長韓國瑜上午到台中市明台高中內的霧峰林家花園古蹟萊園發春聯，吸引大批民眾排隊領取。有人從清晨5時就前往排隊，還有人全家一起出動，拿著「跟著月亮走」一書請他簽名；排隊人群繞了學校運動場整整好幾圈，顯出他的高人氣。

立法院中南部服務中心今天舉辦「蛇蛇金如意，與櫟賀新春」迎春揮毫活動，與往年都在服務中心園區內舉辦不同之處，在於特別邀請霧峰林家花園林獻堂博物館、南投縣政府和霧峰區農會一起舉辦，且地點特別選在萊園舉辦。

立法院中南部服務中心邱俊龍說，這次活動特別彰顯霧峰「民主之鄉」的特色，萊園也是霧峰林家先人林獻堂等文人組成「櫟社」的發源地，活動並復刻當年的「一新會」的茶話會，邀請民眾共同懷舊，且品嘗鹿谷好茶，向先人致敬。

包括立法院副院長江啟臣、副市長鄭照新、霧峰區農會總幹事黃景建和霧峰林家花園董事長林芳媖、明台高中董事長林承峯，以及地方人士多人都前往與會。同時邀請南投縣文化局長林榮森、曾士全等10位書法名家當場揮毫，分送春聯給民眾。

而春聯所書寫的文句也是選自以往「櫟社」文人雅士所留下的春聯詩句，讓民眾體驗以往的詩句意涵，具緬懷先人之意。

江啟臣說，霧峰是是近代民主發源很重要的地方，今年也是台中一中110周年的校慶，他也是台中一中的畢業。當年台灣人沒有中學， 是林獻堂等人跟日本人爭取，出錢出力才創立。而且一路爭取台灣人的權利，且成立了「櫟社」這也是此次活動主題「與櫟賀新春」的意義。

林芳媖說，萊園充滿了人文和歷史的意義，在此舉辦書法和春聯揮毫，意義重大。林家先人林獻堂在萊園的圓門完工後，親自書寫了「櫟社」詩人的作品「自題五柳先生傳、任指孤山處士家」彰顯了林獻堂父親林文欽淡薄名利的心境。