藍青年在白集會募集罷免意向書　吳思瑤、吳沛憶開酸

民眾黨昨天「釘孤支」現場，有國民黨青年在現場徵募罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶等人意向書。吳思瑤批評，原來國民黨挺民眾黨前主席柯文哲是幌子，發動罷免才是真目的，顯然劃錯重點，也找錯對象；吳沛憶則說，民眾不會認同報復性罷免，努力回應民意需求才是正道。

民眾黨昨在自由廣場發起集會訴求司法正義，聲援遭羈押禁見的柯文哲，不少藍營政治人物到場力挺。

有民眾發現，現場攤位有人散發「罷免連署意向書」紙條，罷免人選是民進黨立委吳思瑤與吳沛憶，必須詳細寫上罷免姓名、身分證字號、戶籍地址等個資，還註明罷免團體2月1日會聯繫，以便簽署正式連署書。

對此，吳思瑤指出，國民黨幕僚在現場擺攤發動罷免，但整場活動主題與罷免連署毫不相干，「原來挺柯文哲是幌子，國民黨政黨發動罷免才是真目的」，如果要挺柯文哲、為貪腐發聲，提起罷免的對象，應當就是國民黨籍檢舉京華城案的台北市議員鍾小平跟游淑慧不是嗎？

吳思瑤指出，司法案件核心在證據，而非政治，尊重司法辦案，但罷免行動跟昨天活動主題毫不相干，顯然劃錯重點也找錯對象，但她毫無畏懼，自己過去在歷次立委評鑑中獲得優秀成績，可說是台北市立委中的問政第一名，若要發動罷免，道理何在？

吳思瑤批評，國民黨做一套說一套，國民黨團總召傅崐萁口口聲聲說不會發動罷免，其幕僚卻在民眾黨的場子發動罷免，「現在是在野黨黨鞭，發動罷免執政黨黨鞭，這是認真的嗎？」，這是非常惡質的政治操作，但台灣社會有正能量，選民眼睛是雪亮的，反對惡罷也反對亂罷。

「在地民眾不會認同報復性罷免。」吳沛憶也稱，自擔任中正、萬華市議員起，都勤跑基層、認真問政，她春節前與民眾拜早年時，也順帶報告這一年來努力的成績，相信努力回應民意需求才是正道。