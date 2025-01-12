憶當年曾參與野百合 吳宗憲嘆：對如今司法失望透頂

民眾黨昨天號召「111釘孤枝」活動，抗議司法不公。檢察官出身的國民黨立委吳宗憲昨天也到場聲援，事後在臉書貼出高中時期參與野百合運動的照片，並感嘆地說，「35年過去了，......對如今的政府和司法失望透頂。」

吳宗憲表示，35年前他只是個高中生，一下課便搭上火車來到中正紀念堂參加野百合學運抗議當時的政府、萬年國代還有要求召開國是會議，當時學運的現場，也就是昨天他站在台上的同一個地方；35年過去了，他對這個國家的熱情絲毫沒有改變，但卻對如今的政府和司法失望透頂。

吳宗憲說，在多年的司法官職涯中，他一直堅定認為，司法應該是理性、公正、無私且獨立，但近來的亂象充斥、少數司法人員自甘淪為政治打手，這一切的一切都令人無比心寒。

吳宗憲質疑，民眾黨前主席柯文哲案起訴書洋洋灑灑800多頁，卻有上百頁與構成要件無關的個人私生活紀錄，似乎就是要給名嘴來當話題，就是要在訴訟體制外去摧毀柯文哲的人格，什麼時候起訴書內會記載跟犯罪事實無關，或考量與是否情堪憫恕也無涉的私生活？

吳宗憲說，他自己寫了20年起訴書，從來沒有做過這樣的事，法律明明規定起訴書犯罪事實欄的記載，只是要特定起訴範圍，避免法官訴外裁判，證據並所犯法條欄，是要論述證明犯罪的相關事證與涉犯法條，難道這些承辦的檢察官都忘了刑事訴訟法第264條的規定嗎？

吳宗憲提到，他擔任立委並且接任召委近一年的時間裡，在一次次主持會議的失望和傻眼中，他發現自己最蠢的事情就是試著跟某些民進黨立委講道理，因為民進黨立委們根本傲慢到不想聽你在講什麼，法律、憲法在這些人眼中只是操弄的工具、攻擊政敵的武器，根本不需要遵守，也不需當回事，「面對他們，我就像面對一群不講理的壞人」。

吳宗憲說，多年偵查經驗告訴他，壞人永遠不怕你拿起法律當作武器，他們只怕你放下法律拿起武器。對於這個無良政府的吶喊、抗議、上街頭發聲，就是他們的武器。昨天儘管天寒地凍、陰雨綿綿，「111釘孤枝」活動依然有數萬人響應，「我們選擇站出來走上街頭，因為我知道，自己的國家要自己救。」

國民黨立委李彥秀指出，前總統蔡英文曾說「如果有一個總統，讓我們的人民走上街頭，在這麼冷的地方站這麼久，這個總統應該要感到羞愧！」昨天台北的街頭只有10度多的低溫，天上還不時的飄著絲絲細雨，超過15萬人民走上街頭高喊「司法正義」，賴清德總統、民進黨政府難道你們不覺得羞愧嗎？