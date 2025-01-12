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【即時短評】綠營操作草屯鎮長補選強打大罷免 小心民意反彈

聯合報／ 本報記者江良誠
草屯鎮長補選，民進黨蔡銘軒競總成立，行政院政務委員陳時中（左），登台高呼大罷免。本報資料照
草屯鎮長補選，民進黨蔡銘軒競總成立，行政院政務委員陳時中（左），登台高呼大罷免。本報資料照

南投縣草屯鎮長補選在民進黨操作下，形同大罷免前哨戰，綠營企圖逆轉國會朝小野大的困境，卻忽略這場選舉本質仍是基層選舉，民進黨想「SHOW HAND」全贏，草屯鎮民不一定買單，綠營自布困局，一旦敗選，等同民意對民進黨執政的不信任投票，將讓綠營嚴重內傷。

草屯鎮長簡景賢去年11月18日猝逝，本月18日補選投開票，單純的鎮長補選，綠營要角卻絡繹不絕造勢，猛攻國民黨候選人簡賜勝，從家族違建、到財產來源不明罪，全黨打一人，如同上次南投立委補選的翻版，證明民進黨確實擅長選舉。

隨著選舉逐漸加溫，綠營補選重點卻開始歪樓，綠委沈伯洋、吳沛憶、黃捷輔選蔡銘軒，暗酸簡賜勝，沈卻話鋒一轉，改痛批藍、白毀憲亂政，綠若輸了補選，恐給出錯誤訊息，高呼反攻號角從草屯開始，遍地烽火，打贏這場選仗。

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出雙罷免後，立委王義川痛批國民黨立委亂搞，被人民發動罷免「只是剛好」，只有鄉親選對人，就不用罷免，用選票讓藍白兩黨反省。陳時中更呼籲選民18日用選票表達人民的憤怒，「2月1日起就要大罷免」，讓台灣政治撥亂反正。

綠營將小鎮補選硬當成大罷免的演出舞台，要草屯鄉親用選票表達新民意，但對草屯鎮民來說，補選本質就是選鎮長，誰經營踏實、瞭解民意、有經驗肯做事，才是好鎮長，綠營卻將鎮長選舉當場炒作大罷免道具，草屯選民不一定甘被利用。

民進黨喊出大罷免，然而實際操作不容易，基隆市長罷免案綠營敲鑼打鼓，結果基隆選民並不隨之起舞。更何況台灣兩年選舉一次，民眾都有些疲乏，面對國會爭議民進黨不求朝野和解，卻想要動員龐大社會政治資源，對在野黨「割喉割到底」，無意義的罷免，浪費政治社會資源，老百姓也相當厭煩。

綠營將鎮長補選和大罷免掛勾，如果勝選還好，一旦敗選不僅是輸了鎮長席次，民進黨的口號，更讓敗選等同新民意對民進黨執政的不信投票，屆時民意的反作用力，不只讓民進黨輸了面子，更將造成嚴重內傷，演變成茶壺內的風暴，屆時立院老柯，可有翻天本事，壓下黨內對他的反彈。

民進黨 立委補選 罷免

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