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吳思瑤酸黃國昌：借挺柯文哲行權力競逐的登基大典

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團幹事長吳思瑤。記者林伯東／攝影
民進黨團幹事長吳思瑤。記者林伯東／攝影

民眾黨昨天遊行高喊「還我司法正義」，聲援被羈押禁見的前主席柯文哲。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天批評，昨天白藍紅黑齊聚一堂，黃國昌假借挺柯當幌子，進行個人政治權力競逐的登基大典，真的替柯感到不值。

吳思瑤今天受訪指出，遺憾看到民眾黨動用民粹鬥臭司法，戕害司法獨立，她認為不分黨派都應當反對此種「政治力干預司法」的作為，民進黨持保留態度；她也酸，昨天白藍紅黑齊聚一堂，黃國昌假借挺柯當幌子，進行個人政治權力競逐的登基大典，真的替柯感到不值。

吳思瑤批評，黃國昌提案大砍、保留及凍結司法預算，用立委監督職權施壓司法，昨天發動大規模的民粹的活動也是如此，甚至又要法務部長、檢察總長下台，綁架司法人事權，這是史上前所未見，無所不用其極挺貪腐，「學法律的黃國昌，你的法律知識、良知到底在哪裡」？

針對民進黨創黨元老林正杰出席民眾黨遊行，更要大家放火燒了地檢署。吳思瑤表示，台灣是理性社會，縱使有不同意見，但不要鼓吹暴力，說要衝北檢、衝北院、衝總統官邸，或放火燒了檢調機關，這些不應當被容許存在的暴力言論，卻一再出現在民眾黨場子，台灣社會必須撻伐。

司法 民眾黨 黃國昌

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