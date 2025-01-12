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藍營：助白營抗司法程序不公　但柯文哲清白要自己爭取

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民眾黨昨天在自由廣場前舉辦「111釘孤枝」活動，數萬人無懼低溫到場力挺，國民黨多位立委到場聲援。圖／聯合報系資料照片
民眾黨昨天在自由廣場前舉辦「111釘孤枝」活動，數萬人無懼低溫到場力挺，國民黨多位立委到場聲援。圖／聯合報系資料照片

民眾黨昨天號召「111釘孤枝」活動，抗議司法不公，國民黨主席朱立倫僅聲援未現身，到場的藍營政治人物多數聚焦在司法程序不公，鮮少觸及民眾黨前主席柯文哲涉「京華城案」案情。國民黨人士表示，藍營多數人雖聲援柯文哲遭到北檢不公平的對待，但柯的清白要自己爭取。

國民黨中央人士表示，聲援民眾黨「釘孤枝」集會，從頭到尾針對地都是司法程序，不管是偵查過程檢方不斷洩密給特定媒體，企圖抹煞柯文哲形象，又或是起訴書提不出強而有力的金流，就連律師出身的總統府資政謝長廷也說「收賄證據薄弱」，依照民進黨的「狼性」，如果有一刀斃命的證據，早就出手了。

該人士強調，國民黨質疑的是司法程序不公，如果司法可以服膺於政治，那今天就不只是柯文哲一人的問題，所以國民黨挺身聲援柯文哲，就是希望司法可以回歸正軌。至於容積率等案情爭議，國民黨非訴訟當事人，自然對細節不清楚，這點則需由民眾黨自己對社會大眾說明。

另一名國民黨人士指出，國民黨主席朱立倫本人不參加，也未指派副主席連勝文或秘書長黃健庭參加，某種程度上與柯文哲案做微妙的區隔；但副秘書長江俊霆與政策會副執行長凌濤又是「朱核心」，某種程度上代表朱個人對「釘孤枝」活動的聲援，朱立倫藉由這樣的安排，也是對民眾黨代理主席黃國昌釋出善意。

國民黨人士分析，馬英九基金會執行長蕭旭岑公開表示「柯文哲的清白要自己爭取，期待法院公正審判」，其實就代表國民黨大多數人的立場，也就是雖然聲援柯文哲遭到北檢不公對待，也批判包括陳啟昱、林秉文、吳乃仁等社會普遍不認同的司法個案，但對柯文哲個人涉案情節，藍營還是必須保持距離。

該人士認為，無論如何，從賴清德總統對柯文哲「往死裡打」，未來綠白合作的機率等於零，因此國民黨與民眾黨未來的合作，勢必要往更鞏固與深化的方向。此外，過去包括蕭旭岑與許多黨內要角建議的藍白在2026、2028大選合作，其實應該是國民黨中央正在思考的方向，但合作對象從柯文哲換成黃國昌。

國民黨人士強調，今年有國民黨主席選舉，但無論未來誰當家，藍白合作應該是既定框架，但同時與柯文哲案保持距離，僅聲援柯遭到政治力介入、司法不公的部分，不著墨在柯是否涉貪汙、圖利，避免日後陷入「挺貪腐」爭議，大概就是國民黨的既定立場。

司法 國民黨 柯文哲

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