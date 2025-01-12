綠委黃捷、吳沛憶、沈伯洋發年曆 狂粉南下追星搶頭香

民進黨立委黃捷、吳沛憶與沈伯洋共同主持的直播節目「加開零食會」，今天南下高雄直播，在哈瑪星發送限量200張年曆回饋粉絲。吳沛憶到黃捷主場「踩線」，發放前還喊話，「今天就要看看南部人氣有多旺」。

年曆發放活動從今天10點開始，有粉絲早上8點半就到現場等候追星，隊伍綿延約100多公尺，粉絲一見黃捷等3人現身傳出陣陣尖叫，還有人要「加開零食會」擺出姿勢合照，3人來者不拒，宛如藝人見面會。

黃捷說，立法院會期還沒結束，今天是趕在過年前，趁會期空檔與吳沛憶、沈伯洋來發限量版年曆，今天發完就全部都沒了，感謝大家的支持。

高雄哈瑪星為黃捷選區，吳沛憶南下踩線，她笑說，上周在台北市南機場發放年曆是大排長龍，今天來還要看看「加開零食會」在高雄人氣有多旺。