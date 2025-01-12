藍提修地制法要幫第3副市長解套 蔣萬安：縣市同樣受惠

立法院內政委員會、司法及法制委員會預計明天將聯席會議排審地方制度法，因藍委提案修法盼將副市長編制刪人口限制，被認為是幫北市長蔣萬安解套，蔣今被問及此提案看法時說，不只直轄市，縣市來講同樣受惠，相信各地方政府都會願意支持。

蔣萬安今天出席適性化AI輔助程式學習計畫發布會暨親師生說明會，被問及對於明天立院審地方制度法看法，因內政部認為這方向好像不太妥當，對提案不認同。蔣表示，地方制度法其實適用所有地方縣市，大家也很清楚，現在市政千頭萬緒，對地方政府來講，也是必須付出更多的成本。這個對所有地方縣市，不只直轄市，縣市政府來講都同樣的受惠，他也相信各地方政府也會願意支持。

蔣舉例，台北市依照內政部電信信令的統計，北市日間的活動人口數都來到了321萬，即便夜間都來到261萬，遠遠高於台北設籍的249萬人，其他縣市也是。

蔣說，基北北桃也是共同生活圈，所以通勤、移動的人口數已經很難再用設籍人口來看待，所以以台北市來講，日間要提供的各項市政服務，所負擔的各項經費、成本等，這些其實都必須納入考量。所以當然尊重立法院的審議，但這個對所有地方縣，不只直轄市，縣市政府來講都同樣的受惠，我也相信各地方政府也會願意支持。

台北市目前有三位副市長，但人口數持續下降，依現行地方制度法規定，恐達不到設第三位副市長門檻。國民黨立委李彥秀等人提案修法，盼刪除人口限制。立法院內政委員會、司法及法制委員會下周一將辦聯席會議排審地制法。