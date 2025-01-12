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影／草屯鎮長選舉黃金周 韓國瑜為國民黨候選人簡賜勝加油

聯合報／ 記者賴香珊游振昇／南投即時報導
南投草屯鎮長補選今天藍綠大咖拚場，立法院長韓國瑜早上到國民黨候選人簡賜勝競選總部加油。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選今天藍綠大咖拚場，立法院長韓國瑜早上到國民黨候選人簡賜勝競選總部加油。記者賴香珊／攝影

南投草屯鎮長補選下周六投開票，選前一周藍綠大咖拚場，國民黨候選人簡賜勝今天成立競選總部，立法院長韓國瑜到場力挺贈好彩頭，讓簡賜勝選舉有好彩頭；韓國瑜表示，今天草屯鎮民大團結，讓草屯鎮民賜給簡賜勝當選鎮長，草屯鎮民賜給勝利，讓草屯鎮的建設一棒交給一棒。

韓國瑜說，今天天賜良緣，草屯鎮民大團結，讓草屯鎮民賜給簡賜勝當選鎮長，草屯鎮民賜給勝利，他說自己以前離開高雄後，整整3年都不大出家門，只有草屯鎮前鎮長和南投縣長許淑華邀請才來，因為這裡熱情、真誠、善良、好客，他說雖然前鎮長簡鎮長離開大家，但在草屯鎮民心中，他是一位最棒的鎮長，大家對簡前鎮長充滿懷念，希望草屯鎮的建設一棒交給一棒，

草屯鎮長候選人簡賜勝競選總部今天成立，立法院長韓國瑜先到場，支持者擠滿會場，韓國瑜致詞時並贈好彩頭後離開；隨即安排南投縣長許淑華授戰旗，立委馬文君和游顥上台加油，近中午時，台中市長盧秀燕和立委謝龍介也將到場加油。

草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒今天則由行政院前院長蘇貞昌、勞動部長洪申翰陪同掃街拜票，全力催人氣。

南投草屯鎮長補選今天藍綠大咖拚場，立法院長韓國瑜早上到國民黨候選人簡賜勝競選總部加油。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選今天藍綠大咖拚場，立法院長韓國瑜早上到國民黨候選人簡賜勝競選總部加油。記者賴香珊／攝影

簡賜勝 韓國瑜

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