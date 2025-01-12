沒跟張麗善出席111釘孤枝 蔣萬安幫草屯鎮長輔選曝原因

民眾黨昨舉辦「111釘孤枝」集會，聲援前主席柯文哲訴求司法不公，國民黨包括雲林縣長張麗善、多立委到場聲援，北市長蔣萬安今被問及，為何沒出席聲援司法不公，而是到南投幫忙輔選草屯鎮長選舉？蔣說，很早就已經排定要到南投草屯(輔選)。

由於昨天的民眾黨集會，民眾黨代理黨主席黃國昌一度喊出，要讓他們知道，不是衝不了賴清德總統官邸，而是選擇不衝。讓北市警有些措手不及，立刻部署上百名警力，排排站用「人牆」擋住愛國西路口，現場不少小草被大批警力嚇到，驚呼「太誇張」。

蔣萬安今天出席適性化AI輔助程式學習計畫發布會暨親師生說明會時表示，任何的包括集會、遊行、民眾表達，最優先一定是以民眾的安全為考量，事前他也有跟警察局長李西河要求，一定要確保整體活動的平順，及民眾的安全。

對於民眾黨昨天的集會活動，蔣萬安今天也表示，台灣民眾其實對於整體司法，還是存有很高不信任，昨天也看到，許多民眾走上街頭，發出訴求及吶喊，政府也應該要聆聽民眾的心聲，維持公正的司法制度，才能回應民眾的期待。