釘孤枝後匡正司法不公 藍白下會期合作推刑法等修正案

民眾黨昨天舉行「111，釘孤枝」集結抗議司法不公活動，多名國民黨政治人物到場聲援，也牽動多項強化在野監督執政黨、保障刑事偵查程序人權相關修法，包括刑事訴訟法、妨害司法公正罪、棄保潛逃罪等刑法修正草案，立法院在野同意緊密合作，下會期持續推動相關修法。

民眾黨昨天舉行「111釘孤枝，捍衛司法正義」集會活動，群眾高喊「拒絕綠色威權，抗議司法不公」、「賴清德放人」等口號，超過10位國民黨立委到場助講，雲林縣長張麗善也北上力挺。民眾黨表示，感謝多位社會賢達、不分黨派政界人士的共同聲援，「該上街頭就上街頭，自己的國家自己救。」

民眾黨上會期提出多項優先法案，包括在刑事訴訟法強化刑事偵查程序人權保障，還有在刑法增訂妨害司法公正罪、棄保潛逃罪，另外則有公益揭弊者保護法草案等，其中揭弊者保護法已經在去年完成三讀程序，大致通過藍白黨團所提修正動議條文。

至於在妨害司法公正罪、棄保潛逃罪部分，民眾黨團有意持續推動修法，並且列為下會期優先法案，目前也初步獲得國民黨團支持。

立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲表示，司法不是沒有健全，而是操作的人出問題，尤其近幾年司法圈的升遷，政府把「聽不聽話」綁在一起，就連大法官的人事也是如此，只要是罵過民進黨就不要，這種取才模式出來的人選，大多都是聽黨意的乖乖牌，國民黨團將力推司法關說罪，希望慢慢把這個洞補起來。

至於所謂「偵查不公開」變成「偵查大公開」，吳宗憲則說，現在已經不是法規問題，而是管理的問題，地檢署大多嚴守偵查不公開，只有台北地檢署非常嚴重，「一舉把偵查資料外洩，這部分會持續加強監督。」

國民黨立委羅智強表示，除了棄保潛逃和關說司法罪以外，如何解決偵查不公開變偵查大公開，也是他一直關心的司法議題，自己早在上會期提出刑事訴訟法修法，希望提升偵查不公開的法律位階，還有強化懲罰機制，等，以改善現行防範漏洞。

羅智強也提到，民進黨團總召柯建銘曾經公開聲稱，「哪一位檢察官跟哪一個媒體配合」，其實大家都知道，但是以過去數據來看，上萬件偵查不公開的檢討，竟然查不出任何一位檢察官洩密，顯然目前內控機制出現嚴重問題，嚴重傷害司法公信力，絕對也是接下來會致力推動的改革方向。