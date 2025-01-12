台中罷藍委「丟下火種」四义貓：罷韓很困難但星火燎原
台中罷免藍委行動，今日在南屯市場旁設連署點，人潮最多時有400多人排隊領春聯、連署。網紅四叉貓、阿楚、女神下午茶、醫師杜承哲等人到場加溫，高喊「藍白不倒、台灣不會好」、「台中罷免，有你有我」。
罷免團體請來多位網紅到現場，「四叉貓」說，罷免運動非常困難，當初高雄罷前市長韓國瑜時，也不認為會成功，但最後還是成功了。他說，現在發動連署，就是「丟下火種」，要有第一階行動，「才知道會不會星火燎原」。
「女神下午茶」說，立法院太亂了，藍白太離譜，希望選民眾張大眼晴，「我在台中住過3年」，希望「台中罷免，有你有我。」醫師杜承哲說，他住台中，沒有離開；參與罷免就是因為「不想離開」。「阿楚」說，很多人說罷免行動是民進黨發起的，她要讓大家知道這是人民的意見，「藍白不倒，台灣不會好。」
民進黨市議員何文海到場關心，他說， 天氣這麼冷，但民眾熱情參與，呈現多元聲音，也代表不滿藍白在立法院的作為，年輕人站起來反撲，他樂見民主社會的一環。目前有許多民眾主動把填好的連署書送到服務處，將代轉罷免團體。
台中罷免藍委行動最早是罷台中三名「盧系立委」，公民團體包括「廢翔行動」罷免中四選區廖偉翔、「斷健行動」罷免中五選區黃健豪、「敲羅行動」罷免中六選區羅廷瑋，最近則把原縣區立委也納入，包括顏寬恒、楊瓊瓔與江啟臣。今早在南屯，集各區大成，連署書全都收。
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