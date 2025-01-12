柯文哲抗告被駁北所過年 除夕晚餐有佛跳牆、初一羊肉爐

民眾黨前主席柯文哲涉京華城與政治獻金假帳案遭起訴，台北地檢署二度抗告成功，台北地方法院2日第三次召開羈押庭，逆轉裁定4人羈押禁見，柯文哲趕在壓線前遞交抗告狀。台灣高等法院經逾一天審閱卷證，昨晚11時50分裁定柯文哲等4人抗告駁回。柯遭押回籠今年在台北看守北所過年，首次品嘗北所的春節年菜大餐。

柯文哲今年勢必要留在看守所過年了，年夜菜會吃什麼也讓外界非常好奇，依據法務部矯正署台北看守所日前公布1月分收容人伙食菜單，28日除夕當天早餐吃玉米芙蓉粥和甜納豆，午餐是日式豬排、海鮮燴什錦、長命百歲雞、養氣人蔘雞湯；晚餐則是極品佛跳牆、蔥油淋雞、美味魚香彩椒、什錦火鍋，看起來吃的相當豐富又澎湃。