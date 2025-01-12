柯文哲抗告駁 京華城後續15日開會蔣萬安曝邀這些專家
民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，柯不服羈押提抗告遭駁回確定。對於京華城後續處理，據了解，市府將在15日召開調查小組會議。市長蔣萬安今表示，將邀專業技師公會、財務、會計、法律等相關領域討論，預計起訴後一個月就會有專案報告。
由於柯文哲是在去年12月26日遭起訴，等同市府專案報告會在農曆年前出爐，日前議會政黨協商，跨黨派也達成共識要求市府取消京華城20%容積獎勵，蔣今也被問及目前市府內部，是否也評估主動撤銷20%容獎，蔣說， 市府會召集專家學者會議，希望匯集大家意見，在會議中充分表達。
蔣萬安表示，京華城案後續，府的立場其實非常清楚，事實到哪裡，就會處理到哪裡，所以目前這個案子起訴之後，已經進入到法院審判階段，一定是全力配合，同時案件起訴後，也就表達會召集相關專家學者共同討論，專家學者委員們的時間也要配合，預計本周就會召開會議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言