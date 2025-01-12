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柯文哲抗告駁 京華城後續15日開會蔣萬安曝邀這些專家

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席適性化AI輔助程式學習計畫發布會暨親師生說明會。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席適性化AI輔助程式學習計畫發布會暨親師生說明會。記者林麗玉／攝影

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，柯不服羈押提抗告遭駁回確定。對於京華城後續處理，據了解，市府將在15日召開調查小組會議。市長蔣萬安今表示，將邀專業技師公會、財務、會計、法律等相關領域討論，預計起訴後一個月就會有專案報告。

由於柯文哲是在去年12月26日遭起訴，等同市府專案報告會在農曆年前出爐，日前議會政黨協商，跨黨派也達成共識要求市府取消京華城20%容積獎勵，蔣今也被問及目前市府內部，是否也評估主動撤銷20%容獎，蔣說， 市府會召集專家學者會議，希望匯集大家意見，在會議中充分表達。

蔣萬安表示，京華城案後續，府的立場其實非常清楚，事實到哪裡，就會處理到哪裡，所以目前這個案子起訴之後，已經進入到法院審判階段，一定是全力配合，同時案件起訴後，也就表達會召集相關專家學者共同討論，專家學者委員們的時間也要配合，預計本周就會召開會議。

柯文哲 蔣萬安 財務

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