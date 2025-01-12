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立陶宛前外長訪台 將接受賴總統頒贈大綬景星勳章

中央社／ 台北12日電

外交部今天表示，立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯12日至16日首度訪台，期間將接受總統賴清德頒贈大綬景星勳章及晉見副總統蕭美琴，並將進行公開演講。

外交部上午發布新聞稿指出，立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis，另譯：藍柏吉斯）伉儷應政府邀請，12日至16日首度訪台，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，藍斯柏吉斯訪台期間，將接受賴總統頒贈大綬景星勳章、晉見蕭副總統、接受國家安全會議秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍款宴，並將進行公開演講，以及赴台灣大學校園，與青年學子互動等。

外交部說，藍斯柏吉斯於立陶宛外交部長任內，促成捐贈台灣新冠病毒疫苗，並堅定捍衛民主自由的價值，支持以「台灣」為名在立陶宛設立代表處，對發展台立關係不遺餘力，並在中國2022年進行環台軍演時，投書國際媒體，呼籲國際社會支持台灣，是台灣的堅定友人。

吳釗燮 外交部 立陶宛

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