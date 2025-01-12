立陶宛前外長訪台 將接受賴總統頒贈大綬景星勳章

回鍋擔任美國總統的川普，一言一行將美國霸權心態表露無遺。川普對於其他國家領土主權的狂妄言語，不是什麼交易的藝術，更非兩面手法，川普完全是流氓作風，威嚇他人，以遂其野心。無論是格陵蘭或者巴拿馬運河，無非是擴張美國霸權的野心，以美國戰略利益為核心，即使侵害他國主權，亦在所不惜。

2025-01-12 12:13