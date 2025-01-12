【專家之眼】川普狂想曲

還有幾天就要上台的川普，曾揚言不排除武力控制巴拿馬運河，還有購買格陵蘭島，他還呼籲用經濟手段將加拿大吸納進美國，還染指墨西哥，川普向外擴張的野心已經顯露無遺，震撼全球。

近日，川普在海湖莊園舉行了就任總統前的首場記者會，並對巴拿馬運河和格陵蘭島的問題表態。在去年底，川普曾說，巴拿馬運河是美國重要的國家資產，又說美國遭到了敲詐，因美國曾投入幾十億美元來維修，但沒有任何發言權，再加上運費太高，故再次威脅要收回巴拿馬運河。

由於巴拿馬運河承載著全球6%以上的海運貿易，可縮短美國東西海岸之間的航程約1.5萬公里，同時也有利於軍事調動。尤其，2017年巴拿馬和臺灣斷交之後，日益對中國開放，並成為第一個簽署一帶一路倡議的拉美國家，加劇了美國對北京影響力的擔憂。明顯可知，川普有意拿下巴拿馬運河，除了節省運輸成本，還有利於美國航運業，更要平衡中國的角色。

對格陵蘭島也一樣，在川普1.0時，他就已經開始計畫要把格陵蘭島弄到手。在2020年，美國官員就已經開始就購島事宜，進行外交與財政方面的實質性研究。2024年底，川普曾言，格陵蘭島對美國的安全具有重要意義，可以考慮買過來。今年初，川普的大兒子小川普以私人身分訪問格陵蘭島，雖然他特別強調是旅遊，但明眼人都清楚其探路的目的，而這還受到當地民眾的支持。

格陵蘭是世界第一大島，面積216萬平方公里，全球排名第13，還勝過墨西哥，尤其該島地面與地下資源極為豐富，主權雖屬丹麥，但實質自治，且人口只有5萬。同時格陵蘭島是連接北美和歐洲最短航線的必經之地，由於全球變暖冰川融化可能導致更多的北極航道的出現，這就與中國及東亞有關，因為北極航道還可以節省不少時間與成本，所以格陵蘭島對美國的戰略意義日益凸顯。若格陵蘭能夠獨立，那美國當然可以有所作為。目前該島已形成支持與反對兩種聲音，而折衷方案是只租不賣，單看川普未來的行動。若美國因格陵蘭而與丹麥發生軍事衝突，這將是北約內部的首次，俄羅斯必然樂觀其成。

此外，川普還呼籲，要用經濟手段將加拿大併入美國，還說要將墨西哥灣改名為美國灣。因美國可以提供資本和技術，加拿大擁有豐富的自然資源。墨西哥則提供廉價勞動力和新興市場，這就是當前「美加墨自由貿易區」(NAFTA) 的格局。如此產業分工，企業能在區域內更有效率地整合，創造更多經濟效益。乍聽之下，川普已展現了一個驚人規劃，將拿下整個北美。其實，川普如此野心，主因美國的勢力確實在下降，尤其是面臨中國的崛起，這些狂想曲當然都與中國有關。

川普如此程度攪動世界格局，不論成敗，都已對於相關國家造成極大震撼，各國紛紛報團取暖，自求多福。且大陸已更進一步成為川普打擊的對象，台灣當然也受到波及，而這也可能有利於兩岸之間的緩和。