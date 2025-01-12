快訊

白靈直擊洛杉磯野火！橘紅色末日絕望煙霧：惡夢一場

洛杉磯野火燒死童星！身體罹病無法動 死前逼母親快逃

影／加州野火變風向已13人喪生！高級住宅重災區驚人對比街景曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

【專家之眼】川普狂想曲

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
即將就任美國總統的川普。路透
即將就任美國總統的川普。路透

還有幾天就要上台的川普，曾揚言不排除武力控制巴拿馬運河，還有購買格陵蘭島，他還呼籲用經濟手段將加拿大吸納進美國，還染指墨西哥，川普向外擴張的野心已經顯露無遺，震撼全球。

近日，川普在海湖莊園舉行了就任總統前的首場記者會，並對巴拿馬運河和格陵蘭島的問題表態。在去年底，川普曾說，巴拿馬運河是美國重要的國家資產，又說美國遭到了敲詐，因美國曾投入幾十億美元來維修，但沒有任何發言權，再加上運費太高，故再次威脅要收回巴拿馬運河。

由於巴拿馬運河承載著全球6%以上的海運貿易，可縮短美國東西海岸之間的航程約1.5萬公里，同時也有利於軍事調動。尤其，2017年巴拿馬和臺灣斷交之後，日益對中國開放，並成為第一個簽署一帶一路倡議的拉美國家，加劇了美國對北京影響力的擔憂。明顯可知，川普有意拿下巴拿馬運河，除了節省運輸成本，還有利於美國航運業，更要平衡中國的角色。

對格陵蘭島也一樣，在川普1.0時，他就已經開始計畫要把格陵蘭島弄到手。在2020年，美國官員就已經開始就購島事宜，進行外交與財政方面的實質性研究。2024年底，川普曾言，格陵蘭島對美國的安全具有重要意義，可以考慮買過來。今年初，川普的大兒子小川普以私人身分訪問格陵蘭島，雖然他特別強調是旅遊，但明眼人都清楚其探路的目的，而這還受到當地民眾的支持。

格陵蘭是世界第一大島，面積216萬平方公里，全球排名第13，還勝過墨西哥，尤其該島地面與地下資源極為豐富，主權雖屬丹麥，但實質自治，且人口只有5萬。同時格陵蘭島是連接北美和歐洲最短航線的必經之地，由於全球變暖冰川融化可能導致更多的北極航道的出現，這就與中國及東亞有關，因為北極航道還可以節省不少時間與成本，所以格陵蘭島對美國的戰略意義日益凸顯。若格陵蘭能夠獨立，那美國當然可以有所作為。目前該島已形成支持與反對兩種聲音，而折衷方案是只租不賣，單看川普未來的行動。若美國因格陵蘭而與丹麥發生軍事衝突，這將是北約內部的首次，俄羅斯必然樂觀其成。

此外，川普還呼籲，要用經濟手段將加拿大併入美國，還說要將墨西哥灣改名為美國灣。因美國可以提供資本和技術，加拿大擁有豐富的自然資源。墨西哥則提供廉價勞動力和新興市場，這就是當前「美加墨自由貿易區」(NAFTA) 的格局。如此產業分工，企業能在區域內更有效率地整合，創造更多經濟效益。乍聽之下，川普已展現了一個驚人規劃，將拿下整個北美。其實，川普如此野心，主因美國的勢力確實在下降，尤其是面臨中國的崛起，這些狂想曲當然都與中國有關。

川普如此程度攪動世界格局，不論成敗，都已對於相關國家造成極大震撼，各國紛紛報團取暖，自求多福。且大陸已更進一步成為川普打擊的對象，台灣當然也受到波及，而這也可能有利於兩岸之間的緩和。

川普 巴拿馬運河 美國

延伸閱讀

川普2.0拚美國再次偉大 這ETF會進化又搭強盛的秘密

「川普是黑天鵝」 富邦金董座蔡明興：今年景氣、股市波濤洶湧

川普上任在即 Meta、亞馬遜宣布縮編多元平權計畫

川普若入侵格陵蘭 丹麥智庫：可能是「世界最短的戰爭」

相關新聞

人工生殖法修正草案 代孕確定脫鉤

「代理孕母」是否開放合法化，曾是二○二四年大選的重要議題之一，不過衛福部於去年研訂「人工生殖法」修正草案時，在最後關頭宣...

【專家之眼】川普狂想曲

還有幾天就要上台的川普，曾揚言不排除武力控制巴拿馬運河，還有購買格陵蘭島，他還呼籲用經濟手段將加拿大吸納進美國，還染指墨...

大缺「公」首都招嘸人 官員嘆：北市招牌貴公子變平民

大缺「公」時代，台北市身為首都卻有招聘宿命。北市府官員坦言，北市與中央單位公務員都在北市內工作，但職等中央卻硬生生比北市...

獨／加給也止不了血 高普考報名止跌工程類仍血崩主因曝

近年公務員缺「公」嚴重，鐵飯碗不再，又以土木工程類缺公嚴峻。儘管中央去年祭專業加給，高普考總報考數去年也止跌，一般行政增...

拋多篇市政文問鼎市長濃了？童子瑋：打造更幸福的城市

被視為民進黨挑戰下屆基隆市長最大黑馬的議長童子瑋，自去年底因基隆捷運第二階段路線，主張「廢鐵換捷」與市長謝國樑隔空開火後...

中央藍白合 地方藍白戰？

民眾黨昨拒絕綠色威權遊行獲藍營聲援，中央持續「藍白合」。不過，北市藍白不僅未合作還開戰。白營批蔣市府許多議案未徵求民眾黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。