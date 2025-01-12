獨／加給也止不了血 高普考報名止跌工程類仍血崩主因曝

近年公務員缺「公」嚴重，鐵飯碗不再，又以土木工程類缺公嚴峻。儘管中央去年祭專業加給，高普考總報考數去年也止跌，一般行政增400多人報考；但土木工程卻仍大減300多人。地方官員無奈，公務員與民間薪資差快2倍，年輕人當然寧考證照往民間企業跑。

根據薪資的市場調查，普考委任三職等公務員年薪約62.64萬元，但具工程相關執照的在民間企業工作，年薪可達71.6萬至118.72萬；高考薦任第六職等公務員年薪80.04萬；民間企業可達93.6至113.56萬元；薦任第七職等年資五年以上的公務員年薪87.87萬元、民間企業可達101.1至148.4萬；薦任第九職等主管人員公務員年薪約118.32萬元，不過在民間企業卻可達174.69萬至225.25萬元之間，等同職等愈高，公私薪資差距愈加拉大。

北市副市長李四川去年初受訪時，曾大嘆「別天天罵公務員，不然以後會沒有公務員可罵」，坦言北市土木建管類科公務員人力短缺三分之二。根據近5年全國高普考的報考人數，108年8萬6471人報考；109年8萬3616人；110年8萬4417人；111年報考人數大跌至7萬1284人；112年又跌至6萬6402人報考；去年總算止跌略回升，有6萬6702人報考，不過土木工程類報考人數曾持續血崩式下滑。

土木工程類報考人數，108年有4706人、109年4309人、 110年4150人、111年3533人、112年3344人、113年僅2983人報考。至於台北市各類公務員的總缺額數，110年缺額率3.49%、111年攀升至4.08%、112年又提高至4.36%，去年度的缺額數數據要等月中才會統計出來。但的確工程類人員缺額率高。

北市秘書長李泰興分析，工程類科公務員缺額最多原因，第一，現在的市府工程建管與都發人員一般都有證照，因考得上高考的，應該也都會考證照，如果薪資一有差距，就很容易被民間的職缺吸引走，不一定要當公務員。

李說，正因近年民間市場變化大，包括台積電等工程多，公務機關培養人才常常有經驗了之後，就往民間跑，最大問題還是公務員的薪資有制度規定，無法像民間這麼有彈性，加上要求的專業度標準也高。

「還有就是少子化影響下，這些類科的畢業生愈來愈少」，李泰興坦言，加上現在年輕人的工作觀念也改變，比較喜歡自由彈性的工作，但公務員有相當多法規規定，還有民眾意識高，如果公務員調協很容易被告，自然壓力就很大。但在民間營造廠只要長官要求的工作做好就好。

李泰興說，市府持續跟考試院討論，命題是否要符合現況，讓報考及錄取人數能夠增加；另外，市府也就同仁工作提出減壓解方，包括逐步運用AI協助精簡事務、並簡化公務員作業流程、人力重新配置、爭取專業加給等多管齊下。以目前AI技術為例，儘管還有一段路要走，但會議記錄可以先透過AI編輯，再由同仁看，過去可能要花一天，透過科技協助或許半天就可以做好。

不過李泰興也坦言，年改之後，公務員所得替代率降低，現在年輕公務員，自前年7月1日開始退休制度又不一樣，與勞工的勞退制度愈來愈接近，是採自行提撥方式「你提撥多少政府提撥多少」，與以前採用所得替代率的「確定給付制」不同，等同是從過去的保底概念，現在改為「你提撥多少退休領多少」，導致這個制度對年輕人報考公務員意願相對低，過去公務員待遇比民間低一點點，不過退休後有保障；但去年新的制度，變成與勞工類似的提撥「確定提撥制」。