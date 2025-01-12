大缺「公」首都招嘸人 官員嘆：北市招牌貴公子變平民

大缺「公」時代，台北市身為首都卻有招聘宿命。北市府官員坦言，北市與中央單位公務員都在北市內工作，但職等中央卻硬生生比北市高，「如果中央、北市可選擇，大家一定都往中央跑」。儘管剛開始職等一樣，但往後發展從5至7職等開始，但北市公務員要從7升9職等，卻要比中央多花3倍時間。

「中央單位只要待個3年，就可能從5至7職等科員，升到8職等」，這名官員分析，台北市政府的科室人力結構，主力都放在科員，體制上3年從5職等升到7職等，要再2、3年才可能升到8職等；但中央科員上去就是專員，北市科員在中間還有股長職，地方的確較難升遷，原因就是中央職缺多，位階也比北市高。

他也舉例，地方政府一個科裡面有兩個股長、還有一個專員；不過在中央，科長以下除少數承辦員外都是專員，地方政府有股長這個層級，一個科裡面有兩個股長、還有一個專員等同多了一個升遷層級；另外，中央專員比例也比科員高。他舉某中央機關人事單位為例，僅配置十幾個人，就有兩個簡任佐理人員，但北市人事人員接近1千人，只有兩個簡任專門委員。再以工程人員為例，公路局的工程人員，與新工處的工程人員做的工作幾乎沒有不同，但中央職等就是比北市高。

「台北市招牌從以前的貴公子，現在已經變成平民」，官員說，過去原本只有一個台北市直轄市，但現在很多縣市都升上來，以前科長9職等，不過很多縣市政府也都已到8至9職等，整個職等拉上來後，公務員到台北市首都直轄市的職等優勢等同就沒了，「現在大家職等都快一樣，台北市在各種條件下，公務員當然就會想往外縣市跑。」

他就舉雙北為例，台北市房價物價，加上外界關注度高等，許多公務員看到台北市這個招牌，考上來都沒有感覺，只覺得壓力大。加上公務員年改以後，「已經無感了，公務員已經沒有優勢了」，加上現在建築科系畢業生減少很多，來源少、又不見得想來，加上民間企業如台積電等祭出高薪資搶人。

為了留住人才，北市人事處長張建智表示，市府爭取都發、捷運、工程科等人員待遇的調整，如提供工程專業加給，薪水每個月多3千，也祭出工程獎金工程人員服務第1年每人每年最高增加7萬5千元，服務第2年及第3年每人每年最高增加10萬5千元，服務第4年及第5年每人每年最高增加12萬元，服務第6年起每人每年最高增加13萬5千元，去年7月底中央已經核定下來，儘管台北市的預算經費會增加2億多元，但還是要積極留住人才。另外，北市府也會持續與銓敘部，爭取提高職等，希望能夠避免人才流失多。

至於缺額問題，在人力補足前，張建智說，目前市府的因應做法，是將正職人力放在核心工作，先聘用約聘僱做次要工作，如書面行政作業等，讓補不到的空缺現暫時用約聘僱，目前約聘僱招募還算順利。