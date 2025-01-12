拋多篇市政文問鼎市長濃了？童子瑋：打造更幸福的城市

被視為民進黨挑戰下屆基隆市長最大黑馬的議長童子瑋，自去年底因基隆捷運第二階段路線，主張「廢鐵換捷」與市長謝國樑隔空開火後，近日臉書有多篇專文談市政，政壇嗅出「問鼎市長」氛圍愈來愈明顯。童說，「接下來的日子，我會持續懷抱初心，打造更幸福的城市」，被解讀已「暗藏玄機」。

童子瑋被問及外界視為民進黨下屆市長人選？童仍未鬆口，他回應說，「我現在是議長，我們現在就是做好議長的工作」。

童子瑋在去年底在臉書首先拋出基捷第二階段路線八堵到基隆「台鐵換捷運」的想法，但謝國樑公開反駁廢台鐵不可行，還宣示他任內不會有台鐵、捷運二選一的抉擇，謝、童兩位藍綠可能下屆市長人選，提早隔空開戰。

童子瑋團隊已在文宣及政策似乎已備戰，自元旦起，頻頻在臉書發表多篇深入的專文，大打文宣戰。談及從立法院覆議案、財劃法及如何健全基隆的發展，還密集走訪台船、宗教團體、學校，勤於地方，比起市長行程，完全不遑多讓。

昨天國際感謝日，童子瑋說，他要用最真誠的心，感謝市民朋友的支持和信任，讓他有機會站在這個位置為基隆服務。日前，童子瑋參加貴格會成功基隆教會耶誕活動，更提及，演出有一句歌詞「是為了愛 背負重擔」，觸動了他心裡那塊從政的初衷，「因為深愛基隆這片土地，讓我更無畏，也對基隆未來的發展有了更多期待。」

針對財劃法爭議，童說贊成基隆獲得更多的資源。但需要地方建設的同時，更需要事權的明確分配與執行能力。如果只談錢的分配，卻不考慮事權與責任分擔，將讓地方與中央陷入資源衝突，甚至將讓國家整體運作受到嚴重的衝擊。

童子瑋說，希望市民能站在國家的高度上，一起支持這段期間，賴清德總統與卓榮泰院長所展現的高度與格局，這才是一個具有責任感的政治人物展現的樣子，才不是短視近利的政治算計。

童子瑋也對台船提出未來願景，他說，台船基隆廠是全市的重要經濟支柱，員工與包商加總達5000人，基隆因台船而繁榮有活力。但隨著台船高雄廠的快速崛起，基隆廠逐漸面臨業務轉移的挑戰，甚至有被邊緣化的危機。

童子瑋表示，他們要努力導入更多政府資源，協助台船基隆廠克服設備老舊、人才流失、業務轉型等挑戰，也爭取更多適合基隆廠發展的小型商船訂單。