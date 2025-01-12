聽新聞
0:00 / 0:00

中央藍白合 地方藍白戰？

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北報導

民眾黨昨拒絕綠色威權遊行獲藍營聲援，中央持續「藍白合」。不過，北市藍白不僅未合作還開戰。白營批蔣市府許多議案未徵求民眾黨支持，二○二六將自己拚，原則上各區都會提名；藍營則稱兩黨在北市是「藍白競合」。綠營自認難以漁翁得利，「綠白票源重疊已不多」。

北市議會前天政黨協商雙城論壇、北捷成立遊憩公司、北市公有收費停車場基金、二備金及第一魚果附帶決議共五案，其中四席民眾黨議員反對二備金編列，歷經七小時討論仍無共識，國民黨團挾席次優勢在大會全數過關。

「台北市政推動不是只有國民黨議員。」民眾黨北市議員林珍羽說，藍白立院合作，但國民黨在北市執政且議會席次過半，市長蔣萬安花很多時間與藍營黨團開會，許多議案都先斬後奏，忽視民眾黨，未徵求支持。

林珍羽透露，藍營已規畫二○二六北市議員要超額提名，民眾黨當然盡可能自己拚，複數選區合作可能性不高。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹說，二○二六市長和議員選舉要看當時狀況，民眾黨若推市長人選就不可能合，以蔣萬安目前的民調，在母雞效應下，議員過半不成問題。

北市 民眾黨 議員

延伸閱讀

影／草屯鎮長補選站台 蔣萬安：鄉親知道要選簡賜勝

藍委修地制法保蔣萬安有第三副市長 內政部不認同

北市最新民調 蔣萬安施政滿意度達67%再創新高

首都藍白合不成要藍白戰？藍黨部主委：是「藍白競合」

相關新聞

人工生殖法修正草案 代孕確定脫鉤

「代理孕母」是否開放合法化，曾是二○二四年大選的重要議題之一，不過衛福部於去年研訂「人工生殖法」修正草案時，在最後關頭宣...

中央藍白合 地方藍白戰？

民眾黨昨拒絕綠色威權遊行獲藍營聲援，中央持續「藍白合」。不過，北市藍白不僅未合作還開戰。白營批蔣市府許多議案未徵求民眾黨...

另訂專法 婦團：代孕疑慮仍未解

衛福部日前擬定「人工生殖法」草案，因納入代理孕母導致婦女團體反彈，宣布將脫鉤處理。衛福部國健署長吳昭軍表示，人工生殖法代...

支持代孕有壓力 藍移出優先法案

行政院政策轉彎，確定將代理孕母和「人工生殖法」脫鉤，原本主張不脫鉤的國民黨內也出現不同的聲音。藍營人士說，代理孕母確實要...

人工生殖法修法拖延 同志：等到子宮都老去

政院版人工生殖法目前已在政院討論中，確定與代理孕母脫鉤。同志團體無奈說，衛福部朝令夕改，對代孕的態度「峰迴路轉」，人工生...

指青鳥裝退警 藍委林沛祥批執政黨搞數字遊戲分化族群

「警察人員人事條例」修正案日前三讀通過，提高警消退休所得替代率。國民黨立委林沛祥今日表示，有青鳥假裝成退警搞破壞，令人不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。