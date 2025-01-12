中央藍白合 地方藍白戰？

民眾黨昨拒絕綠色威權遊行獲藍營聲援，中央持續「藍白合」。不過，北市藍白不僅未合作還開戰。白營批蔣市府許多議案未徵求民眾黨支持，二○二六將自己拚，原則上各區都會提名；藍營則稱兩黨在北市是「藍白競合」。綠營自認難以漁翁得利，「綠白票源重疊已不多」。

北市議會前天政黨協商雙城論壇、北捷成立遊憩公司、北市公有收費停車場基金、二備金及第一魚果附帶決議共五案，其中四席民眾黨議員反對二備金編列，歷經七小時討論仍無共識，國民黨團挾席次優勢在大會全數過關。

「台北市政推動不是只有國民黨議員。」民眾黨北市議員林珍羽說，藍白立院合作，但國民黨在北市執政且議會席次過半，市長蔣萬安花很多時間與藍營黨團開會，許多議案都先斬後奏，忽視民眾黨，未徵求支持。

林珍羽透露，藍營已規畫二○二六北市議員要超額提名，民眾黨當然盡可能自己拚，複數選區合作可能性不高。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹說，二○二六市長和議員選舉要看當時狀況，民眾黨若推市長人選就不可能合，以蔣萬安目前的民調，在母雞效應下，議員過半不成問題。