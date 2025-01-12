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另訂專法 婦團：代孕疑慮仍未解

聯合報／ 記者林琮恩賴昀岫／台北報導
衛福部於去年研訂「人工生殖法」修正草案時，仍在最後關頭宣布將代理孕母議題脫鉤處理。行政院方面表示，脫鉤處理後的「人工生殖法」草案已經送入行政院，正在等待後續審議程序。圖／聯合報系資料照片
衛福部於去年研訂「人工生殖法」修正草案時，仍在最後關頭宣布將代理孕母議題脫鉤處理。行政院方面表示，脫鉤處理後的「人工生殖法」草案已經送入行政院，正在等待後續審議程序。圖／聯合報系資料照片

衛福部日前擬定「人工生殖法」草案，因納入代理孕母導致婦女團體反彈，宣布將脫鉤處理。衛福部國健署長吳昭軍表示，人工生殖法代孕脫鉤版本一月初函送行政院，將配合法制程序完成修法，不排除另訂代孕專法。婦女團體憂心，若代孕只是移出草案，將其內容獨立成為專法，無法解決代孕子女保障、生殖機構圖利等既有疑慮。

人工生殖法修法重點包括放寬人工生殖適用對象，納入單身女性、同性配偶等，代理孕母是否納入則因朝野爭議多而暫緩。吳昭軍表示，代孕議題還需取得社會共識，未來將在取得共識下，不排除擬定代孕專法，目前尚無擬定專法時間表。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，過去衛福部及立委們的草案版本，都把代理孕母當成醫療技術，僅強調親權規範，未提及實務上如何保障代理孕母權益。台灣是聯合國兒童權益公約簽署國，聯合國早強調，代孕某些做法已違反兒權公約，官方也從未討論從不同面向保障孩童權益。

覃玉蓉說，生殖機構管理也是一大隱憂，各版本草案皆未強調如何管理執行代孕的生殖、中介以及醫療機構，針對代孕召募廣告，有些國家全面禁止，有些國家開放部分形式，若要在台灣推行代孕，該如何管制，草案版本皆未提及，再者，各版本草案均強調非營利代孕，但如何界定、如何把關皆不見細節。如果只是改將草案內容作為專法內容，問題仍舊未解。

新光醫院生殖醫學中心主任李毅評說，代孕支持者強調朝無償方向推行，但女性仍會面臨情緒勒索，在非自願情況下淪為代孕者，人工生殖法與代理孕母脫鉤，可提升修法速度，加速單身女性、女同志使用人工生殖技術權益，代孕相關規範若倉促通關，恐損及代孕者權益。

人工生殖法 代理孕母 衛福部

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