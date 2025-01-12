支持代孕有壓力 藍移出優先法案

行政院政策轉彎，確定將代理孕母和「人工生殖法」脫鉤，原本主張不脫鉤的國民黨內也出現不同的聲音。藍營人士說，代理孕母確實要社會共識凝聚，因地方壓力，盼先處理脫鉤版的人工生殖法，所以人工生殖法已悄悄被移出國民黨立院黨團的優先法案，待政院版送入立院後再作討論。

人工生殖法草案政院版尚未送出，而在立院待審的諸多版本中，國民黨及民眾黨版都含括了代理孕母，去年十二月初還一度在委員會中審查。

民眾黨立委陳昭姿表示，去年八月衛福部長邱泰源說人工生殖法無法和代理孕母切割，結果在委員會審查前夕，因執政黨團反對代理孕母，衛福部的立場就大逆轉，浪費國健署這廿、卅年來研議代理孕母制度的努力，完全是政治霸凌專業。

陳昭姿說，既然衛福部現在提出的是「閹割版」的人工生殖草案，犧牲男同志和不孕症患者權益，這種做半套的法案不送出也罷。下個會期她會繼續努力，希望衛環委員會能對於包含代理孕母的人工生殖法實質審查，盡速通過，保障單身者、同志及不孕症患者都有生兒育女的權利。

國民黨立委陳菁徽表示，既然已經有版本，民進黨擺明就是要將代孕脫鉤的話，那就應盡速提出來交由立法院及社會大眾來檢驗，不應無止盡的拖延，甚至讓單身女性、女女伴侶的脫鉤版也一直不願意送出，根本就是漠視不同族群的生育選擇權，也與民進黨委員說支持單身女性及女女伴侶適用人工生殖的論點，背道而馳。

不過，仍有藍委承受宗教團體及長輩對代理孕母議題的壓力，加上人工生殖法目前不是國民黨急迫要處理的法案，因此不但近期黨團內部沒有再討論，該法甚至已經被移出國民黨團的優先法案。