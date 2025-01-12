人工生殖法修正草案 代孕確定脫鉤

「代理孕母」是否開放合法化，曾是二○二四年大選的重要議題之一，不過衛福部於去年研訂「人工生殖法」修正草案時，在最後關頭宣布將代理孕母議題脫鉤處理。行政院表示，脫鉤處理後的「人工生殖法」草案已經送入行政院，正在等待後續審議程序，確定未納入代理孕母，修法草案大方向至此已拍板。

行政院方面證實，脫鉤處理後的「人工生殖法」草案已經送入行政院，正在等待交辦後續檢視法規、審議程序，尚未經過政務委員檢視、院長拍板。草案版本維持衛福部先前定調的方向：放寬女同志、單身女性可使用人工生殖技術，未納入代理孕母。

衛福部國健署先前研訂「人工生殖法」修正草案，在開放對象中由現行條文中的不孕夫妻、人工生殖子女與捐贈人權益，擴大為人工生殖子女、代理孕母、受術配偶、受術未婚女性及捐贈人權益，也就是包括同性配偶、單身女性等對象。

人工生殖法修正草案預告後，其中增訂代理孕母制度引發議論，包括民進黨立委多承受婦女團體強大壓力，女綠委們多次集結舉行記者會，呼籲代孕應審慎，衛生福利部國民健康署去年十二月間宣布，先處理單身女性、女同志適用等有共識部分，爭議較大的代理孕母脫鉤處理。

根據衛福部資料，預告人工生殖法修正草案期間所蒐集六百餘則意見，約有八成反對代孕。因代孕涉及代孕子女、代理孕母及委託代孕者三方權利衝突，且民團及民眾持續表達反對代孕，均是近日拍板，將脫鉤處理的原因。

相關人士透露，「人工生殖法」草案在彙整各方意見階段即發現社會上對代理孕母議題仍有相當多的爭議，例如孕母本身的權益保障等許多道德爭議仍無共識，連民進黨內部也意見分歧，為避免整部法案的修法進度受影響，故將已有共識部分脫鉤處理。

政院方面指出，法案報院後，將由秘書長指派承辦業務處，由於全案涉及性平、法制等面向，將彙整法規會、性平會等單位意見，並由政務委員召集審議會議，基本上仍會循衛福部草案研擬的大方向推動。

相關人士說，相關立法需要一步一步來，儘管草案已經報院，但年前拍板機率不高。

據進一步分析，立法院正值預算會期，朝野黨團也未言明要優先處理此法，加上人工生殖法修正必須細緻討論，還有時間能繼續研擬或微調，推測不急著出行政院。

至於代理孕母是否另訂專法，相關人士說，仍要待衛福部推動及各界凝聚共識的進度，日後在立法院討論階段若有立委版本草案一併討論，則尊重立法院的議事安排及審議過程。