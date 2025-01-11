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指青鳥裝退警 藍委林沛祥批執政黨搞數字遊戲分化族群

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委林沛祥。記者陳正興／攝影
國民黨立委林沛祥。記者陳正興／攝影

警察人員人事條例」修正案日前三讀通過，提高警消退休所得替代率。國民黨立委林沛祥今日表示，有青鳥假裝成退警搞破壞，令人不齒，他也批執政黨一天到晚搞數字遊戲來分化族群。

林沛祥說，針對警察人員人事條例修正，他跟國民黨立委做到了一件本來就該做的事情，警消在現在社會上特別辛苦，這次修正竟遇到青鳥假裝成退警、警員，從中破壞搞內亂，這是令人相當不齒的事情，一點惻隱之心都沒有。

林沛祥表示，「警察為我們衝鋒陷陣，為我們赴湯蹈火，我們治安有出問題時，都是警察在辛苦。當他們退休時，本來就該獲得應有的福利。」一天到晚搞數字遊戲來分化族群，不知道為何執政黨要做出這麼荒謬的事情。

林沛祥批，是不是換了屁股就換了腦袋，民進黨以前是在野黨時，口口聲聲說警消很可憐，當了執政黨後就視警消如草芥，這樣的心態非常不行的。「對於執政黨做的弊案，我們會去嚴查。對於軍公教警消應有的福利，我們也要盡全力保護。」

執政黨 林沛祥 警察

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