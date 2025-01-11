國健署不排除擬定代孕專法 婦團憂心：既有疑慮難解

衛福部日前擬定「人工生殖法」草案，因納入代理孕母導致婦女團體反彈，宣布將脫鉤處理。衛福部國健署長吳昭軍表示，人工生殖法代孕脫鉤版本一月初函送行政院，將配合法制程序完成修法，且不排除另訂代孕專法。婦女團體則表達憂心，若代孕只是移植草案內容獨立成專法，無法解決代孕子女保障、生殖機構圖利等既有疑慮。

人工生殖法修法重點包括放寬人工生殖適用對象，納入單身女性、同性配偶等，代理孕母是否納入則因朝野爭議多而暫緩。吳昭軍表示，將密切注意代孕議題發展，聽取各界意見，在取得社會共識的前提下，不排除擬定代孕專法，不過目前尚無明確時間表，且訂定專法必須重新蒐集民間意見，舉行專家會議，依法規制定程序執行。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，若內容不變，訂定代孕專法無法解決問題，過去衛福部及各立法委員草案版本，都把代理孕母當成是醫療技術，僅強調親權規範，並未提及實務上如何保障代理孕母權益，是相當陽春的版本，且台灣是聯合國兒童權益公約簽署國，聯合國早已強調，代孕某些做法已違反兒權公約，官方立法時也未討論如何從不同面向保障孩童權益。

生殖機構管理也是一大隱憂。覃玉蓉表示，個版本草案皆未強調如何管理執行代孕的生殖機構、中介機構及醫療機構，針對代孕招募廣告，有些國家全面禁止，有些國家開放部分形式，若要在台灣推行代孕，該如何管制廣告，草案版本並未提及；另，過去各界提出的人工生殖法草案均強調非營利代孕，但如何界定營利與非營利，實務上如何把關，都沒有明文訂定。

「代孕支持者雖強調朝無償方向推行，但弱勢女性若面臨情緒勒索，導致權益遭剝奪。」新光醫院生殖醫學中心主任李毅評說，人工生殖法與代理孕母脫鉤，可提升修法速度，加速單身女性、女同志使用人工生殖技術權益，且含有代孕專章的人工生殖法若倉促通關，恐損及代孕者權益。

台灣女人連線常務理事黃淑英表示，人工生殖法本就不該納入代孕專章，脫鉤才是正確作法，代孕技術已經成熟，衛福部若啟動代孕專法討論，應邀集醫界以外的團體，才能真正了解代孕對社會、婦女權益帶來的負面影響。