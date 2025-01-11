詐騙案件多遭批政府束手無策 打詐中心反駁：成效卓著
詐騙案件層出不窮，國民黨立委許宇甄質疑，賴清德總統就任7個多月，國人詐騙受損金額超過727億元，賴政府束手無策。行政院打詐指揮中心則強調，打詐成效顯著，絕無政府束手無策一事。
打詐指揮中心表示，經統計112年6月至113年11月，政府防詐宣導資訊觸及率達1億9044萬人次；攔阻1771萬餘通境外竄改來電詐騙、1237萬餘則惡意簡訊；金融臨櫃攔阻詐騙案件數達近2萬件，攔阻金額達140億餘元；偵破電信網路詐欺集團3930件，查扣不法犯罪所得逾250億餘元。
打詐指揮中心強調，行政院除推動完成「詐欺犯罪危害防制條例」及配套三法立法工作，大幅加重詐欺犯罪刑責，並從源頭管理金融機構、電信事業及網路廣告平台等7大關鍵業者，並且同步推動研修「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0版，新增「防詐」面向，由數位發展部擔任統籌機關，注重數位經濟產業治理，設定「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」3項目標，以延續跨部會合作機制。
打詐中心指出，114年度特別編列打詐經費73億元，強化運用科技辦理網路詐騙偵查，以對抗詐騙集團利用網路的新型詐騙。打詐指揮中心強調，若無以上政府各部門強力執行各項打詐作為，詐欺被害案件數與財損數恐將更高。而面對詐欺犯罪的挑戰，政府將持續跨部會共同研議各項防制措施，「不打更詐，越詐越打」盡全力守護民眾財產安全。
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