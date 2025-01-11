詐騙案件多遭批政府束手無策 打詐中心反駁：成效卓著

今天是1月11日，中華民國的司法節：因為1943年當天，中國與美國、英國等國簽訂平等新約，廢除治外法權後，中國司法才得完全獨立，所以政府就定1月11日為司法節。 以上這段文字，載於司法院「兒童版」的網頁，完全忠於史實，值得稱道。不過法國巴黎第一大學法學博士候選人、東吳大學講師李鎨澂竟發現，忠於史實的記載，居然僅是載於「兒童版」裡。

2025-01-11 17:00