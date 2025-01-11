立院迎春揮毫 韓國霧峰林家花園送親簽春聯

立法院中南部服務中心明天上午，首度邀請南投縣政府、霧峰區農會及霧峰林家花園林獻堂博物館園區聯合辦理「蛇蛇金如意，與櫟賀新春」迎春揮毫活動。立法院長韓國瑜也在臉書貼出正在親筆替春聯簽名影片，並寫下「假日在家繼續簽，限量春聯見面會，大家明天見。」

立法院中南部服務中心主任邱俊龍表示，本次活動為彰顯霧峰「民主之鄉」之特色，特別規劃於「櫟社」起源地-明台高中林獻堂博物館園區舉辦，復刻當時「一新會」的茶話會，邀請民眾共同懷舊，一邊品嚐「鹿谷生活茶會」及「富裕好茶」的職人手沖茶；一邊回顧過往前人為民主奮鬥的歷程，致敬民主先賢在文化啟蒙扮演的重要角色。

南投縣政府文化局長林榮森將與劉志欣、鄭承旻、莊一琳、曾士全、吳宏禧、王鈺嘉、黃昭祥、莊連棚、李憲雄等10位書法名家同台揮毫，也特別精選10幅「櫟社」時期所創作之詩詞對句作為「限定款」春聯，供現場民眾選用，免費贈送，限定200幅。