1/11司法節見司法院玩記憶洞 故意遺忘由來？

今天是1月11日，中華民國的司法節：因為1943年當天，中國與美國、英國等國簽訂平等新約，廢除治外法權後，中國司法才得完全獨立，所以政府就定1月11日為司法節。

以上這段文字，載於司法院「兒童版」的網頁，完全忠於史實，值得稱道。不過法國巴黎第一大學法學博士候選人、東吳大學講師李鎨澂竟發現，忠於史實的記載，居然僅是載於「兒童版」裡。

在司法院首頁裡，點入「司法院沿革與史料」，中國與中華民國的元素，幾乎全部不見了。十個欄目，只有第一個欄目的「司法院沿革」，寥寥數語提到民國17年建立司法院，然後惜字如金。也兩句話點到「對日抗戰期間廢除不平等條約，恢復國家法權的完整」；卻不肯寫中國司法節這五個字，比兒童版遠遠不如。其他九個欄目的全部，都是介紹日本殖民時期的法制，「日治」，彷彿今日我們還是日本不可分割的一個省。

李鎨澂指出，這種故意遺漏的編排歷史手法，也是文化戰爭的手段之一，製造「記憶洞」，透過有策略地銷毀、或更改文件和記錄，來符合官方敘事，需要媒體配合，「試圖讓公眾忘記舊事實」。

李鎨澂為了不讓人為製造的記憶洞，讓我們法律人遺忘了我國司法節的來源，找出中國現代史泰斗張玉法先生的「中國現代史」，民國66年，東華書局，下冊，頁654。該頁較詳細地說，1943年1月11日所簽訂的中美、中英平等新約，取消了領事裁判權、內河航行權、軍艦駛入領海權、辛丑條約的外國軍隊駐軍權、洋員（英國人）管理我國海關權……等等。所以當天定為司法節，意義非常重大。

圖片為司法院網站截圖

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